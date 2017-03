Compromís vol una reforma del Parc de Bombers

El grup municipal de Compromís X La Seu presentarà en el proper plenari municipal de La Seu d’Urgell una moció per tal de que l’ajuntament de la ciutat reclami al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya una reforma integral del Parc de Bombers de La Seu durant aquest any.

El servei de Bombers a la ciutat es remunta a l’any 1982, quan van començar a desenvolupar la seva tasca a La Seu en un garatge situat a la cruïlla entre l’Avinguda Salòria i el Carrer Regència d’Urgell. Aquests bombers eren voluntaris.



A principis dels anys 90 es va inaugurar l’actual parc de Bombers, on està situat en l’actualitat. Des d’aleshores les instal·lacions han patit alguna reforma però –segons Compromís X La Seu– no les «suficients, trobant-se en l’actualitat en unes condicions no òptimes pels bombers que hi treballen». A més, Compromís creu que és molt important «la tasca dels bombers a la nostra ciutat, i al conjunt del Pirineu, ja que garanteixen la seguretat de tots i totes els ciutadans i ciutadanes». Per tant, el grup municipal urgellenc vol garantir que tinguin unes instal·lacions i equipaments «adequats per poder donar un bon servei quan es requereix».

Unes instal·lacions compartides / Durant l’estiu conviuen al parc de Bombers de La Seu més de 50 persones, entre bombers, GRAE i forestals. Per tant, es tracta d’un parc amb una concurrència força elevada. Compromís critica també que l’actual comandament superior del parc de Bombers de La Seu no estigui ubicat a la ciutat i hagi de pujar des de Lleida. A més, actualment existeixen places de comandaments que no s’han cobert durant els darrers anys. Per això, el grup municipal també reclamarà a la mateixa moció que, a part de la reforma, es recuperin aquestes places i que es destini la residència del Cap de Bombers a La Seu.