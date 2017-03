Una dona apunyala la seva exparella al costat del coll

Un home resident de 52 anys d’edat va ser apunyalat dimecres a la nit ben a prop del coll per la seva exparella sentimental, no resident, i va haver de ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Degut al seu estat, la víctima va haver de ser traslladada fins a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, i pel moment no hi ha novetats sobre el seu estat actual. La dona, no resident, va ser detinguda pels cossos de seguretat per temptativa d’homicidi, tot i que de moment la investigació encara es troba en curs i s’espera que la detinguda passi en breu a disposició judicial.



Els fets s’haurien produït a la residència de la víctima, a la localitat d’Incles, on la dona va ferir la víctima en una zona molt propera al coll que, segons com, podria haver causat la seva mort. La dona, originària de sud-amèrica, havia estat resident del Principat, tot i que en aquest moment no hi residiria de forma oficial.

El trasllat a la capital catalana es va produir degut a la gravetat de les lesions, pel que es va decidir que havia de ser tractat al centre hospitalari de la ciutat comtal, un trasllat que es va produir en helicòpter.



Aquests fets s’emmarquen en els conflictes derivats de la violència de gènere de tipus físic (tot i que en bona part d’ells les dones en són les víctimes) que encara es viuen en aquest país, i que poden acabar amb conseqüències fatals, com és aquest cas.