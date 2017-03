L’ajuntament reordena els senyals per a vianants a Castellciutat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està duent a terme aquesta setmana la reordenació dels senyals horitzontals a la cruïlla entre el camí de la Seu i el camí de Sant Isidre, al poble de Castellciutat.



Els operaris, segons informa RàdioSeu, hi estan pintant un pas de vianants i repinten el ja existent carril per a vianants, que dóna accés a l’escola de primària de la població. El pas, tot aprofitant els treballs, s’amplia ara fins a la nova rotonda de la carretera N-260, a l’altura de l’Hotel El Castell. Aquest ja és un tram utilitzat molt sovint per veïns i visitants i ara es vol delimitar clarament l’espai reservat per anar a peu i el destinat als vehicles. Al camí de la Seu també existeix un pas pintat fins arribar al pont sobre el riu Valira.



Tot coincidint amb l’estrena, aquest any passat, de la reclamada rotonda, s’ha reordenat la circulació rodada per entrar i sortir de Castellciutat. Ara el camí de Sant Isidre és de direcció única fins arribar a l’escola i s’ha establert com a entrada al poble des de la carretera.



També s’ha fet de direcció única, en aquest cas de sortida, el camí de l’Hortal, amb l’objectiu de minimitzar els problemes generats per l’habitual creuament de dos o més cotxes en carrers estrets del nucli.

Obres dels Tresponts / D’altra banda, continuen les obres als Tresponts per garantir una circulació més segura i reduir el risc de despreniments de rocs a la carretera. Per ara, s’està duent a terme la col·locació de la malla de contenció i es preveu que les obres s’acabin en un termini de tres mesos.