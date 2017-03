Els Cierco es consideren víctimes d’una conxorxa dos anys després

Dos anys després de la intervenció de BPA, el procés judicial encara no té una data definitiva, les tensions entre els dirigents de l’entitat i l’Administració continuen en el un moment de màxima crispació i molts dipòsits de clients encara continuen bloquejats a l’espera de que s’iniciïn les accions pertinents. En l’aniversari de l’inici del desmantellament de l’entitat, el Grup Cierco, conglomerat empresarial propietat dels màxims accionistes de l’entitat, continuen considerant-se víctimes de l’anomenada Operació Catalunya, que consideren una conxorxa contra ells que ha desembocat en una sèrie de denúncies per una sèrie «d’amenaces i coaccions» reiterades, així com també continuen denunciant que es tracta «d’una conspiració que pretén ocultar altres problemes o fer prevaldre altres interessos».



D’altra banda, els Cierco també van anunciar ahir la celebració de la primera reunió formal amb el representant del coprincipat episcopal, en la que els un dels seus dirigents va expressar el que considera «una aplicació inconstitucional» de la llei BPA, pel seu caràcter retroactiu, així com també van posar l’accent en «l’existència d’una sèrie de documentació que es van intercanviar» les autoritats andorranes, espanyoles i americanes abans i després del Notice emès pel FinCEN. A més, el comunicat també va anunciar la celebració d’una propera reunió «amb el Copríncep francès» per, també, transmetre-li les seves inquietuds.



Els que eren els màxims accionistes de l’entitat també denuncien la falta d’investigació per part de la Batllia per aclarir els fets, així com la judicialització de missatges telefònics «sense cap contingut delictiu» que no han fet més que «rebaixar la credibilitat i la salut de la plaça financera». Pel que fa a la comissió BPA, manifesten que «segueix treballant a cegues i sense que les institucions que estan obligades a donar comptes de la seva actuació davant el Consell General ho estiguin fent».