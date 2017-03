La Copa del Món de BTT, un any més aquí

La Copa del Món de BTT de la Massana tornarà a venir un any més a la Massana, l’1 i el 2 de juliol. Cita doble, per cert, ja que aquest any vindrà acompanyada pels Mundials Màsters, que seran els teloners durant la setmana anterior (24 i 25 de juny). Ahir es va fer l’acte de presentació a la plaça de les Fontetes perquè quedaven cent dies i es va connectar el compte enrere del rellotge que hi ha al vessant nord de l’edifici amb totes les autoritats.



Aquesta estampa –la que veuen a la foto– comença a convertir-se en un clàssic, ja que serà la sisena edició a la qual parròquia massanenca està en el calendari de la Unió Ciclista Internacional (UCI) –quatre d’ells en el darrer lustre–, amb la garantia per escrit de què també vindrà al 2018. És més. David Baró va anunciar que ja s’ha enviat una sol·licitud al màxim ens del ciclisme internacional per ser seu el 2019 i el 2020, en el qual serà el primer any d’un nou mandat al comú. «Entenem que no hi ha colors polítics, es un projecte de parròquia i de país», va deixar clar el cònsol major.



El sí, com sempre, vindrà condicionat a que novament torni a ser un èxit. Tot el fet fins ara ajuda en termes organitzatius, però de cara a la UCI no serveix de res. Cada any és un nou examen. Això sí, Andorra la feina feta ha donat un prestigi dins el circuit fins el punt que la Massana està considerada una seu top: el recorregut de descens està considerat com el segon millor per darrere de Fort William, a la revista especialitzada Pinkbike –a la qual voten els corredors– va ser escollit com el primer els anys 2013 i 2015, és el primer millor esdeveniment de cross country eliminator i va guanyar el premi a millor. «Cal esforçar-se per mantenir-nos com a referència», va apuntar Baró. «Hem d’apostar per la qualitat. Cuidem tots els detalls, com per exemple que som la seu amb més papereres, tenim la millor senyalització per als vianants que facilitat molt la seva mobilitat als circuits... I tenim moltes altres coses amb marge de millora», va complementar el director d’EMAP, Josep Marticella, a les quals l’estació vol incidir per seguir creixent.



S’esperen 50.000 visitants / A més, les previsions són encoratjadores. Al 2017 s’esperen uns 50.000 espectadors, xifra que si es compleix només es veuria superada pels Mundials de fa dos anys i que van congregar 70.000 persones. Val a dir que el fet de tenir els Màsters ha ajudat. En anys anteriors, sense tenir-los, es van registrar 35.000 espectadors.



700.000 euros, 100.000 més que l’any passat, és el pressupost que requereix acollir les dues proves. Els Màsters, doncs, gairebé no generen despesa perquè s’aprofiten la infraestructura, que és la mateixa. Una inversió econòmica del tot rendible, ja que a banda de l’enorme número de pernoctacions que reportaran els que vinguin de fora a presenciar la Copa del Món in situ, hi ha un retorn mediàtic de pes. Es fa cobertura a 27 països i al darrer precedent, l’any passat, es van registrar 100 hores de retransmissió en directe. nou milions d’audiència acumulada i dos milions de visualitzacions. El retorn calculat per l’informe elaborat per la UCI va ser de 108 milions d’euros. Al 2017 la cobertura serà a 139 canals de 19 països, 42 milions d’audiència acumulada, 2 milions d’espectadors al directe en 38 hores de cobertura.