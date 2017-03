Notícia Un ‘Rèquiem’ de Mozart amb «un color màgic» L’ONCA i l’Escolania de Montserrat van omplir el Centre de Congressos Un moment del concert. Autor/a: ANA / M. B.

L’ONCA i l’Escolania de Montserrat van oferir ahir al vespre el Rèquiem de Mozart al Centre de Congressos d’Andorra la Vella en el marc d’una petita gira que va arrencar el 2 de març al Palau de la Música Catalana i que es clourà a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. El director artístic de l’ONCA, Gerard Claret, va destacar que aquesta versió de la peça de Mozart és «molt especial» perquè l’Escolania li dóna «un color màgic». A més a més, va remarcar que el fet que es tracti «de les darreres notes» que va escriure el compositor li atorga una «transcendència» especial.

L’Escolania de Montserrat i l’ONCA ja havien col·laborat en ocasions anteriors i tal com va explicar el seu director, Llorenç Castelló, els va quedar «tan bon gust de boca i d’oïda» que quan se’ls va proposar de tornar-se a trobar per a aquesta nova producció no s’ho van pensar. De fet, Claret va afegir que per «sort» aquesta vegada la col·laboració s’ha pogut allargar fins als quatre concerts i que espera que tingui continuïtat en el futur. L’orquestra va tocar amb els seus instruments habituals però va comptar amb dos clarinets de l’època que juntament amb la "veu natural i pura” dels cantors van fer que aquest Rèquiem tingui “un so especial”. De fet, Castelló va destacar que l’Escolania de Montserrat té un so “singular” que fa que sigui reconeixible per tothom, seguint la tradició que al segle XX va establir el pare Irineu.

El Rèquiem és l’última obra del compositor austríac, basada en els textos llatins de les misses de difunts i que va deixar inacabada a la seva mort.