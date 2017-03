Notícia L’ús de l’edifici de Radio Andorra se sabrà abans que acabi l’any Les instal·lacions acolliran el futur museu de la ràdio i «algun altre equipament»

El Govern té previst anunciar els usos que tindran les instal·lacions de l’edifici de l’antiga Radio Andorra abans que acabi l’any, quan licitin la segona fase de les obres de la remodelació de l’equipament. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha explicat, durant la sessió de control a l’Executiu, que les obres de la primera fase de la remodelació han costat 1,2 milions d’euros. Preguntat pel parlamentari liberal, Ferran Costa, el ministre ha replicat que que es decidirà abans de final d’any.

«Un cop s’acabin les obres de la primera fase de la remodelació, abans de final d’any, licitarem les obres de la segona fase i ja sabrem què hi va, però ho fem sense presses perquè preferim projectes perdurables, que no voler córrer amb un projecte i que després no serveixi», ha replicat el ministre.

Costa ha defensat que l’edifici aculli la Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), que actualment estan a Andorra la Vella. «Seria bo per al país tenir la ràdio televisió pública en un edifici d’Encamp que estalviaria diners perquè és propietat del Govern», ha dit Costa. Però el ministre Torres ha repetit que l’ús que es donarà a l’edifici se sabrà abans de final d’any.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha complementat la resposta de Torres i ha afegit que en una part de l’edifici s’hi ubicarà el museu de la ràdio. «Hi ha material com per fer un museu, però la tendència de davallada de visitants als museus va fer que jo mateixa frenés el projecte, perquè volem donar un ús paral·lel al del museu», ha dit la ministra, per repetir, com ha fet Torres, que el museu de la ràdio es complementarà amb algun altre equipament.