Notícia Camp rectifica i diu que estem en «procés de recuperació econòmica» El PS considera que és «una falta de respecte» pels ciutadans amb dificultats afirmar que la crisi ha acabat El conseller socialdemòcrata, Pere López, en una sessió parlamentària anterior. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va matisar ahir les seves paraules d’ara fa unes setmanes amb les quals afirmava que «hem deixat enrere la crisi econòmica» indicant que «estem en procés de recuperació». Pel ministre, els dos conceptes «volen dir el mateix» però comporten un efecte diferent en l’opinió pública. Una idea que no comparteix el conseller socialdemòcrata, Pere López, que li va preguntar de forma clara en seu parlamentària si considerava que s’ha sortit de la crisi econòmica. «No hi ha recessió, estem en fase de recuperació econòmica», va respondre el ministre evitant l’afirmació de mitjans de febrer.



López va fer un llistat de motius pels quals no entenia, des del seu punt de vista, perquè al responsable de la cartera de Turisme i Comerç era tan positiu respecte la situació econòmica del país. Així, per exemple, el socialdemòcrata va posar sobre la taula el fet que hi hagi 600 persones que no tenen prou recursos, 200 infants d’entre zero i 10 anys en risc d’exclusió social, salaris i pensions baixes o petits empresaris que no arriben a cobrir despeses.



En resposta, Camp va exposar que «l’economia es regeix per cicles: recuperació, auge, recessió i depressió» i va reiterar que el Principat «ha sortit de la recessió i es troba en fase de recuperació». «Tots els indicadors demostren que estem en una fase de recuperació perquè portem entre tres i quatre anys creixent, encara que en alguns sectors sigui poc», va justificar. I va criticar al PS que «per vostès Andorra només sortirà de la crisi quan estiguem en auge o quan tinguem el PIB que té la Xina». Amb tot, també va indicar que «m’excuso si algunes persones es van sentir malament per les paraules que vaig dir».

Els arguments i les disculpes però, no van convèncer a Pere López que va assegurar que «la seva anàlisi manca de rigor i hagués estat bé ser més prudent». I en la mateixa línia va fer seguiment a diverses dades que no han millorat en comparació al 2007 i 2008. A tall d’exemple, el conseller general va exposar que les importacions del 2016 van ser un 7% menys que el 2008 i un 12% inferiors en comparació a les del 2007. També va posar sobre la taula l’increment del preu dels carburants o la baixada d’un 10% de la massa salarial del 2015 respecte la del 2008. No tenir en compte aquestes xifres, va sentenciar, «és una falta de respecte per a la gent que està passant dificultats». «O el Govern no toca de peus a terra o no li importa la situació del país», va considerar.



A les acusacions, Francesc Camp va respondre que «fa sis anys que som prudents» i que «la crisi nosaltres ens la vam trobar».



La cotització dels autònoms / D’altra banda, el ministre Xavier Espot, va anunciar, responent una pregunta del conseller d’SDP, Víctor Naudi, que la setmana vinent el Departament de Tributs i Fronteres acabarà de recopilar la informació sobre els ingressos dels treballadors per compte propi per iniciar l’estudi econòmic i jurídic que ha de permetre decidir el nou règim de cotització dels autònoms.