Notícia Una empresa denuncia assetjament de la CASS SDP creu que cal recuperar les visites nocturnes a domicili La consellera d’SDP, Sílvia Bonet, al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Una empresa privada que ofereix serveis mèdics domiciliaris nocturns denuncia assetjament per part de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Així ho va explicar ahir la consellera de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Sílvia Bonet, que va indicar que la parapública està demanant moltes explicacions a l’empresa per les visites que està duent a terme. Tal com va manifestar, l’empresa cobra als clients un preu anual en funció dels membres de la família sosceptibles a utilitzar el servei i a part les visites mèdiques amb el preu establert per la CASS. D’aquesta manera, estaria cobrint la manca de prestació de servei nocturn de la CASS en dies laborals, ja que actualment la Seguretat Social només ofereix aquest règim els caps de setmana. Entre setmana, en cas que una persona ho necessiti, s’envia una ambulància que desplaça el pacient fins a urgències on se l’atén.



En aquest sentit, Bonet també va indicar que el cost d’una ambulància és molt més elevat que la visita a domicili d’un professional mèdic. El ministre de Salut, Carles Álvarez, va explicar que el servei nocturn es va deixar d’oferir per ser molt car i tenir poca demanda. Amb tot, va indicar que en el marc de la reforma sanitària que s’està duent a terme «s’estudiarà» si cal fer canvis.



Pel que fa a l’assetjament denunciat, Álvarez va respondre que no li consta que hi hagi dificultats en els pagaments i els reemborsaments que pertoquen indicant que entre desembre i gener se n’han fet un total de 528. El responsable de la cartera de Salut únicament va destacar que hi ha un assumpte d’un metge en període d’informació prèvia.