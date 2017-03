Notícia Torres estudiarà la gratuïtat del Túnel d’Envalira El ministre es compromet a avaluar la possibilitat quan el port està tancat El Túnel d'Envalira. Autor/a: ANA

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, es va comprometre ahir durant la sessió al Consell General a avaluar el cost que tindria pel Govern que el Túnel d’Envalira sigui gratuït quan el port està tancat. Actualment el túnel només és gratuït quan a més del port també està tancat l’accés a França i per tant el Pas de la Casa queda aïllat. Torres també va recordar que el cost d’aixecar les barreres del túnel l’assumeix íntegrament l’Executiu i a tall d’exemple va exposar que entre el 2014 i el 2015 el Govern va finançar 103.000 euros per aquest motiu.



Així mateix, el titular de la cartera d’Ordenament Territorial , responent a una pregunta formulada pel conseller liberal, Ferran Costa, també va recordar que els residents i treballadors del Pas de la Casa tenen un 50% de descompte que assumeixen a parts iguals la concessionària i l’Executiu. Amb tot, Costa va opinar que la situació actual «no és lògica» i va instar el Govern a estudiar les alternatives perquè el túnel també sigui gratis quan el port estigui tancat encara que l’accés a França estigui obert.



Pel que fa al rescat de la concessió, Torres va indicar que aquest és «un objectiu de llarg abast» i que no es té previst fer-ho aquesta legislatura.