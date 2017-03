Notícia Els delictes contra el patrimoni creixen un 20% Els delictes i contravencions penals augmenten un 8,9% El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, conversa amb la consellera demòcrata Sofia Garrallà. Autor/a: ANA / M.T.

Les denúncies o complements de denúncies per delictes contra el patrimoni s’han incrementat entre l’1 de setembre de l’any passat i el 28 de febrer d’aquest any un 20% respecte del mateix període anterior, arribant a un total de 187, tal com va exposar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, en resposta a una pregunta formulada per la consellera liberal Judith Pallarés. En aquest període també s’han incrementat els delictes i contravencions penals registrats, concretament un 8,9%. En canvi, si es té en compte la totalitat de l’any 2016 les denúncies van créixer un 2,3% mentre que el total d’infraccions van davallar en 0,2% respecte del 2015.



Altres dades facilitades pel ministre posen en relleu que si es tenen en compte les infraccions penals contra el patrimoni dels darrers dos anys, amb denúncia o sense, suposen que al 2016 s’ha donat un descens del 3,5% respecte del 2015 mentre que les detencions han estat més o menys equivalents, ja que el 2015 n’hi va haver 34 i l’any passat, 33.



El ministre va negar que hi hagi hagut «dificultats» en la resolució de casos que han estat molt mediàtics i va dir que els mitjans materials són suficients i que, tot i que hi ha una trentena de vacants, «en cap moment s’ha compromès la feina del grup de delictes contra el patrimoni». Pallarés va mostrar la preocupació perquè en certs d’aquest fets, com l’operació Pastoret, hi hagi menors implicats molt joves. En aquest sentit, Espot va reiterar que cal una revisió de la Llei de la jurisdicció de menors, ja que les mesures potser no són dissuasòries.