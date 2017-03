Notícia La Catedral, al concurs ‘El monument favorit dels catalans’ Les votacions populars es poden fer fins a les 23.59 de diumenge La Catedral de la Seu d'Urgell. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

La Catedral de la Seu d’Urgell participa en el concurs popular El monument favorit dels catalans 2017 que organitzen les revistes Descobrir i Sàpiens per escollir el monument favorit d’entre 20 elements patrimonials, dels quals tres seran aportats pels participants i 17 seran seleccionats per una comissió d’experts formada per historiadors i historiadors de l’art.

La primera fase de votacions és una crida popular, que s’acaba a les 23.59 hores d’aquest diumenge, en què els participants poden triar quin monument volen que entri en el concurs. Tothom qui vulgui votar per la Catedral de la Seu d’Urgell ho pot fer a través d’un formulari del web http://monumentfavorit.descobrir.cat o a través de les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #joproposo i el nom del monument, en aquest cas, Catedral de la Seu d’Urgell (#joproposocatedraldelaseudurgell).

Els tres monuments més proposats durant la crida popular passaran directament a la llista dels 20 finalistes. Els altres 17 finalistes els triarà la comissió d’experts a partir de les aportacions fetes pels participants en les votacions populars.

Els 20 monuments finalistes es donaran a conèixer el 14 de març. Entre el 14 i el 21 de març, es pot votar qualsevol dels 20 monuments finalistes, i els 12 elements de patrimoni que obtinguin menys vots quedaran eliminats.

A partir del 21 de març, i durant quatre setmanes consecutives, tindran lloc les fases eliminatòries. Als quarts de final, el primer classificat es batrà en duel amb el vuitè classificat de la votació anterior, el segon competirà amb el monument que hagi quedat en setè lloc, i així successivament, fins al 18 d’abril. Els quatre monuments guanyadors d’aquesta ronda passaran a les semifinals, que començaran el 18 d’abril i s’allargaran fins al 2 de maig.



Gran final monumental / El combat decisiu, la gran final monumental, durarà una setmana i es resoldrà el dimarts 9 de maig, dia en què acaba el concurs i se sabrà, gràcies a les votacions populars, quin és el monument favorit dels catalans.

Val a dir que tots les persones que participin en aquest concurs podran optar a més de 1.000 premis que consisteixen en escapades per conèixer el patrimoni, estades inoblidables per a dues persones, àpats a alguns dels millors restaurants de Catalunya, entre molts d’altres.