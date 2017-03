Notícia Una empresa denuncia pressions de la CASS per 4 visites mensuals El mediador de la seguretat social dona la raó als privats però la parapública no tanca l’expedient La sala d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Autor/a: ALEX LARA

L’empresa Visiti-m, que ofereix visites mèdiques a domicili, assegura que ha rebut pressions per part de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per visitar pacients a casa seva a les nits. La companyia afirma, fins i tot, que la parapública ha «amenaçat» en desconvencionar als tres metges que tenen contractats si no els donen tota la informació que demanen. L’administradora de la societat, Maria Isabel Flórez, va explicar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC, que des del moment que van obrir, el setembre del 2015, la CASS els està «perseguint» i que, malgrat facilitar-los tota la documentació reclamada, els segueix «demanant informació continuament sense que haguem canviat d’activitat». Preguntada pel nombre de visites nocturnes, Flórez va indicar que no és gaire elevat i que mensualment fan una mitjana d’entre quatre i cinc sortides.



Visiti-m cobra un preu anual als seus clients en funció dels membres de la família susceptibles d’utilitzar el servei i, a part, el preu de la visita mèdica establert per la CASS si se sol·licita el servei domiciliari. La problemàtica és, a l’entendre de l’empresa, que «la CASS no entén perquè cobrem un fix anual» i considera que s’està infringint el conveni signat. L’argument de la companyia és que el servei telefònic 24 hores al dia no és un acte regulat per la CASS i que, per tant, el cobren com un servei privat. En canvi, la visita del metge sí que és un acte regulat per la seguretat social, per la qual cosa la cobren segons el preu establert i amb el reemborsament del 75% habitual.



Els costos de la CASS / Amb aquest servei, l’empresa esmentada cobreix la manca de prestació de servei nocturn a domicili de la CASS en dies laborals, ja que actualment la seguretat social només ofereix aquest règim els caps de setmana. Entre setmana, en cas que una persona ho necessiti, s’envia una ambulància que desplaça el pacient fins a Urgències.



En aquest sentit, Flórez va exposar que el fet «que nosaltres oferim aquest servei, a la CASS li surt més a compte». I és que assenyalava que per a la seguretat social és molt més costós econòmicament que una persona vagi directament a Urgències o requereixi el servei d’ambulància, que no pagar el 75% del preu de la visita del metge. El que voldria la parapública, a parer de Visiti-m, és pagar la visita com si es tractés d’un metge privat, ja que en aquest cas només subvenciona el 33% del preu establert.



El mediador els dona la raó / Després de diverses demandes d’informació tant a l’empresa com als seus empleats, finalment van decidir sol·licitar una reunió amb el director de prestacions de la parapública. Aquest, els va manifestar que «no se sentien còmodes amb la situació». Una resposta que no els va convèncer, per la qual cosa van acabar recorrent al mediador de la CASS, Josep Maria Goicoechea, que va fer un informe entregat al consell d’administració de la parapública donant la raó a l’empresa.



Concretament, el document elaborat per Goicoechea deia que «atès que la societat disposa de totes les autoritzacions requerides i està inscrita a tots els registres als que està obligada, atès que l’adhesió als serveis oferts per la societat esmentada és lliure i voluntària; atès que els metges convencionats amb la CASS que col·laboren amb dita societat respecten escrupolosament el conveni signat en l’atenció als assegurats; recomano que es cloguin els períodes d’informació oberts a la societat i als metges col·laboradors i s’arxivin indefinidament dites actuacions».



La resposta del ministre de Salut / La problemàtica es va posar sobre la taula dijous passat durant el debat al Consell General arran d’una pregunta de la consellera d’SDP, Sílvia Bonet. En resposta, el ministre de Salut, Carles Álvarez, va apuntar que desconeix si s’està o no incomplint el conveni i que el Govern no té constància que la CASS dificulti cap pagament per aquestes visites i que «no hi ha cap motiu per no permetre que es desenvolupi l’atenció de serveis mèdics domiciliaris». Únicament hi ha obert, va dir, un període d’informació prèvia en un únic metge per conèixer si existeix contravencions amb el conveni dels metges per cobrar la quota anual. Així mateix, va considerar que l’explicació a perquè l’empresa s’ha pogut sentir «pressionada» o «assetjada» pot ser que hi hagi un nombre elevat de visites. Un apunt que des de l’empresa desmenteixen, ja que indiquen que la mitjana de visites domiciliàries nocturnes és de quatre o cinc al mes.