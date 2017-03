Notícia Sis ofertes per adequar el riu per al ràfting Les obres permetran iniciar la pràctica de l’activitat aquest estiu El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, amb els cònsols de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes, durant la presentació del projecte de ràfting. Autor/a: ANA

Un total de sis empreses s’han presentat al concurs nacional per dur a terme les obres d’adequació del riu Valira al seu pas per Sant Julià de Lòria per a la pràctica del ràfting. L’adjudicació dels treballs es decidirà a principis de la setmana vinent després que la qüestió hagi estat avaluada a la comissió d’Urbanisme i posteriorment a la Junta de Govern. La licitació es va fer en modalitat urgent per poder començar els treballs el més aviat possible abans que el riu augmenti de cabal i per poder iniciar l’activitat aquest mateix estiu.



Les obres han de permetre fer una adequació mínima per iniciar la pràctica del ràfting aquest mateix any. Així, està previst que es construeixi la zona de sortida a l’alçada de l’hotel Imperial i la d’arribada al camp del Malloll, prop de la frontera hispanoandorrana, amb les seves respectives rampes, així com la construcció de trams anomenats ràpids i alguns espigons amb pedra d’aportació sense formigó a fi de poder passar la temporada alta.



Cal recordar que en el pressupost que ha estat aprovat aquest mes de febrer per al 2017, la partida d’inversió més important és, precisament, la que va destinada a la plasmació d’aquest projecte, amb un total de 800.000 euros. En el moment de l’aprovació dels números per a aquest exercici, el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, ja va posar en relleu que caldria fer aquest concurs de manera urgent, ja que els treballs es poden fer només en un període molt curt de temps, quan encara no hi ha el desgel i, per tant, baixa menys aigua pel riu. Vila també va destacar que s’aprofitarà aquests treballs per netejar el riu.



La parròquia laurediana té grans expectatives en aquest projecte, ja que, tal com va avançar EL PERIÒDIC, el comú preveu que l’activitat podrà acollir prop de 560 persones al dia.