Notícia Catàleg fotogràfic sobre les dones en la pagesia i la seva evolució Una imatge del web de l’Arxiu Nacional. Autor/a: ARXIU NACIONAL

L’Arxiu Nacional ha elaborat un nou catàleg en format digital, Dones i societat, amb fotografies que confegeixen un relat visual sobre el paper de les dones en la pagesia i la transformació que ha anat patint el seu rol, que ha evolucionat al mateix ritme que ho ha fet el país. Una reflexió al voltant de la feina, la família, la religió i el lleure de les dones que han viscut i que viuen a Andorra.



Per mostrar les 69 imatges que componen aquest nou document de l’Arxiu Nacional d’Andorra, s’ha endinsat en els fons fotogràfics de diversos autors, tant nacionals com estrangers. En total s’han utilitzat 15 fons fotogràfics d’èpoques i visions diverses sobre l’entorn.



Amb aquest catàleg, l’arxiu proposa un viatge cap a la construcció de la feminitat per entendre com eren percebudes les dones d’Andorra temps enrere. Aquestes imatges ens traslladen a contextos, alguns no tan allunyats en el temps, que permeten descobrir la presència de la dona i el seu protagonisme en la societat rural de muntanya andorrana durant poc més d’un segle. Un relat que estableix un diàleg entre les formes de vida tradicionals i l’aparició d’altres escenaris en què les dones trenquen amb el que fins llavors semblava immutable i s’obren a nous camins i aprenentatges.