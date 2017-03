Notícia L’AREB s’enorgulleix d’haver transferit el 94% dels clients Unes 1.700 persones encara estan bloquejades a BPA amb uns saldos que ascendeixen a 1.500 milions Una de les antigues oficines de Banca Privada d’Andorra (BPA) situada a l’avinguda Carlemany. Autor/a: TONY LARA

Dos anys després de la intervenció de BPA, l’AREB va anunciar ahir que fins a data d’avui ja s’han fet un total de tres traspassos a Vallbanc, tot i que el procés d’anàlisi de la documentació que van aportant els clients «continua viu». En total, s’han transferit uns 27.500 clients (un 94% del total) amb uns saldos que ascendeixen a 3.700 milions d’euros, el 70% del total, quedant encara bloquejats a BPA uns 1.700 clients amb uns saldos d’uns 1.500 milions d’euros. D’aquests, segons va explicar ahir a l’ANA el ministre de Finances i portaveu de l’Executiu, Jordi Cinca, la majoria són clients vinculats al nucli d’accionistes majoritaris o a societats que estan sent investigades per la Batllia, tot i que «encara hi ha clients que no han aconseguit lliurar la documentació necessària per ser traspassats». Actualment, BPA disposa encara de 14 empleats que continuen analitzant documentació i atenent els clients afectats, i no hi ha una data fixada per a la seva liquidació, ja que caldrà esperar a veure com es resolen els processos judicials oberts per decidir què s’ha de fer amb bona part dels actius.



Credit Suïsse / Paral·lelament a aquest procés, l’AREB va informar que continua treballant per tal que els clients puguin tenir accés a les seves posicions de renda variable, bloquejades pel banc custodi, Credit Suïsse. En aquest moment es continua negociant amb les autoritats del país helvètic per tal que l’entitat disposi de tota la informació necessària i tots els arguments per esvair tots els dubtes que pugui tenir a l’hora d’alliberar la renda variable. Cinca preveu que aquest procés no s’allargui molt més i es pugui solucionar en breu, tot i que ningú s’atreveix a fixar un termini.



Durant aquest temps, s’han obert 12 causes judicials relacionades amb l’afer BPA. La primera causa va processar 24 directius i gestors de l’entitat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, principalment per haver mogut diners de la trama de Gao Ping cap a la Xina a través d’operacions compensatòries en les que hi intervenia l’empresari Rafael Pallardó. Entre els processats hi ha l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, que actualment es troba en arrest domiciliari després de passar 22 mesos en presó preventiva. El sumari ja està tancat i pròximament el Tribunal de Corts convocarà el judici oral. A més, està previst que duri unes quatre setmanes i que se celebri cap al juny, però tenint en compte que s’està «retardant», tot apunta que tindrà lloc al setembre, «perquè el que no farem serà fer judicis a l’estiu», va exposar el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall. El que ja està definit, però, és on se celebrarà: a la sala d’actes de la CASS, a Prada Casadet. «És una sala que, com que no es fa servir, la podem bloquejar durant temps», tot i que va explicar que caldrà «fer algunes modificacions per encabir tothom».



Pel que fa a les 11 causes restants, quatre ja estan sent instruïdes, entre les quals la que investiga si la societat panamenya Landstreet, propietat en un 50% de Miquel, actuava com a caixa B de BPA pagant primes que no es feien públiques. Aquest afer també va provocar que la CASS presentés una querella contra Joan Pau Miquel per un presumpte delicte de defraudació en les cotitzacions laborals. En el total de les causes, s’investiguen moviments de diners presumptament delictius per més de 400 milions d’euros, que estarien relacionats, entre d’altres, amb l’empresa espanyola de residus Redder, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), o l’empresa estatal Petróleos de Venezuela.



Queixes dels clients / Els clients, per la seva banda, també s’han organitzat, sobretot amb l’objectiu d’aconseguir danys i perjudicis derivats de la intervenció, del posterior bloqueig dels seus comptes a BPA i fins i tot per la impossibilitat de poder tocar els estalvis als que ja han passat a Vall Banc, pel fet que la renda variable segueixi bloquejada. Poc després de la intervenció es va crear la plataforma d’afectats BPA, liderada per les advocades Anna Solé i Gemma Martínez. Expliquen que representen a 1.000 clients (la majoria de fora del país), els quals han emprès accions judicials.

Les lletrades lamenten que encara queden 1.700 clients atrapats a BPA i que dels que han passat a Vall Banc, entre el «80 i el 90% encara no estan en plena capacitat de disposició dels seus comptes», pel bloqueig de la renda variable.



Durant els darers mesos s’han emprès accions administratives, penals i civils contra diverses institucions del país (Govern, AREB, INAF i UIFAND), contra PriceWaterhouseCoopers i també contra Vall Banc.



Les dues lletrades lamenten que el client és el principal afectat de la intervenció de BPA i que se sent «espoliat, robat i desemparat» per unes institucions que opten pel «silenci» i per la manca de transparència. Confien en la justícia andorrana i esperaran però si aquesta no respon als seus interessos, «anirem a Estrasburg».