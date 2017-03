Els ‘youtubers’, els últims en arribar

Els youtubers, aquells personatges encara difícils de comprendre per una part de la societat que han assolit la fama d’un dia per l’altre, que representen el màxim exponent de l’emprenedor d’èxit en un rècord de temps. La plataforma de vídeo en streaming Youtube és la responsable d’haver creat aquest fenomen tan sobtat com curiós que ha creat un mercat de consum totalment nou, en el que els més joves són el principal públic. Milions d’euros d’ingressos amb poc més de la majoria d’edat, treballant des de casa i parlant davant d’una càmera d’allò que més els apassiona. Aquest és el trinomi gràcies al que joves com Willyrex, Vegeta777, TheGrefg o Torete s’han convertit en personatges d’una fama equiparable a la d’alguns jugadors de futbol, que es podrien definir com el màxim exponent de la fama que fa embogir les masses en aquest moment.



A través d’un sistema de visites monetitzades i del patrocini de les grans marques, aquests joves han aconseguit arribar a final de mes amb uns ingressos fora de l’abast de la majoria de ciutadans d’aquest planeta. Això sí, s’ha de reconèixer que això no és fruit de l’atzar, i és que al darrere hi ha un treball previ molt important, així com també una fidelització de públic d’enormes dimensions que ha fet que milions de persones s’hagin decidit a subscriure’s als seus canals: en aquest sentit, són un exemple indiscutible d’èxit empresarial.



Això sí, ara resulta que el Principat és el país ideal per al desenvolupament d’aquesta activitat de negoci. I és que els quatre youtubers citats anteriorment –als que cal sumar-ne dos més els noms dels quals no han estat revelats– han decidit venir a territori andorrà per establir la seva residència. No sembla que aquesta activitat estigui gaire relacionada amb les possibilitats que ofereix el nostre territori, que no varien gaire de les que poden trobar en territori espanyol –d’on provenen la majoria. Seran les muntanyes? Serà l’oferta d’oci? Seran les aigües termals? Serà la baixa fiscalització? Això ni ho sabem ni ho podem jutjar, però el que sí que s’ha despertat és un enorme debat a la xarxa per la finalitat d’aquest fenomen migratori entre els youtubers més coneguts d’Espanya i, de retruc, del món. Si això ha de suposar un benefici per al país, benvinguts siguin, tot i que no sembla que necessitin gaire més que l’habitació de casa seva –per cert, d’unes dimensions estratosfèriques en alguns casos, com han mostrat ells mateixos a la xarxa– per generar una gran quantitat de diners.



Experiències fallides

Andorra sempre ha estat territori d’acollida de cantants, esportistes d’elit i gent d’una certa notorietat pública amb grans capitals. És veritat que les magnífiques muntanyes i l’aire pur que es respira –especialment a les parròquies altes– és un gran atractiu perquè qualsevol amant de la natura i de la tranquil·litat decideixi venir al Principat per gaudir d’una vida pausada i sense gaires embolics, encara més quan la fama no permet tenir una vida de persona anònima a la ciutat d’origen. Tot i poder entendre que molta gent arribi al país amb aquestes pretensions, si a més tens un ingressos que multipliquen de forma exponencial el sou de qualsevol treballador de classe mitjana (o fins i tot alta), la baixa fiscalitat del país també pot ajudar a que l’atractiu encara sigui més intens.

I és que no és el mateix pagar més de la meitat dels teus ingressos a l’Estat que fer-ho en un percentatge molt més reduït, això està clar, i si a més ho fas –ja que no es pot tenir la certesa de si aquests personatges es passen realment un mínim de 183 dies l’any al Principat– en un paisatge de somni, la balança s’acaba declinant clarament a favor del territori pirinenc.



Una de les pioneres en traslladar la seva residència al nostre país va ser la famosa tennista Arantxa Sánchez-Vicario, tot i que no fou un exemple a seguir ja que al final va ser condemnada a pagar gairebé 3,5 milions d’euros –després que fossin tombats tots els recursos que va posar– per irregularitats en l’establiment de la seva residència durant el període 1989-1993. Montserrat Caballé, una altra de les figures més conegudes del panorama musical clàssic català i espanyol i aclamada per les masses durant dècades, també va fer servir territori andorrà per instal·lar la seva residència. Tot i això, la justícia la va condemnar a sis mesos de presó i una multa de gairebé 300.000 euros per haver facturat mig milió d’euros de beneficis a través d’una societat andorrana (Reial Classics) durant l’exercici del 2010, ja que la fiscalia considerava que no va residir al Principat durant aquest període i, per tant, havia d’abonar l’IRPF corresponent.



La justícia, però, no té manies amb tots els que arriben al país, i és que hi ha hagut molts esportistes que realment sí que s’han enamorat de les muntanyes andorranes. Els germans Espargaró, Purito Rodríguez o part de la família Thyssen són alguns dels exemples de personatges públics que han arrelat al territori i han creat negocis o iniciat accions en benefici del propi país. D’altres, però, es van fer enrere davant d’un possible trasllat al país, com és el cas de Marc Márquez, que davant la pressió dels mitjans i d’una part molt important de la societat va acabar fent una roda de premsa negant qualsevol tributació a Andorra. I és que, tot i els atractius, el Principat no és del gust de tothom.