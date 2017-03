La llei d’igualtat estarà llesta a principis de 2018

El ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, va anunciar ahir –durant la cloenda de la taula transversal amb les associacions dels col·lectius vulnerables per la redacció del Llibre Blanc de la Igualtat– que la llei d’igualtat s’acabarà abans de finalitzar la legislatura i, a ser possible, es tindrà un text més o menys consolidat a principis de l’any que ve. La segona fase de la redacció del llibre acabarà al mes de juny, moment a partir del qual es començarà a redactar la llei per tenir-la enllestida l’abans possible.



Mònica Geronès, assessora externa en la redacció del projecte d’igualtat i coordinadora, va destacar que aquesta primera fase, en la que s’han celebrat tres reunions importants, «ha servit per fer un primer diagnòstic amb les entitats de la situació que viu el Principat pel que fa als barems de desigualtat». En comparació amb el països veïns, Geronès va explicar que Andorra està en una situació «millor en alguns aspectes i pitjor en altres», sense especificar de quins col·lectius es tracta exactament, uns resultats que es presentaran «en un parell de mesos» ja que «encara s’ha de treballar». La coordinadora del llibre va explicar que els principals reptes que ha de perseguir el país són la creació d’una llei d’igualtat en la redacció de la qual hi participin els principals col·lectius en situació de vulnerabilitat, la creació d’un observatori d’igualtat que proporcioni dades suficients per poder avaluar la situació dels diferents sectors socials, l’empoderament de tots aquells col·lectius en minoria, la sensibilització dels ciutadans, la formació orientada a la pervivència, la col·laboració de les associacions amb l’Administració i les empreses privades i el finançament de les propostes que s’engeguin.



Pel que fa a les principals amenaces, Geronès va explicar que existeix un «gran desconeixement» de les accions que duen a terme aquestes plataformes per part de la ciutadania, així com també la «falta d’inversió» i «lentitud»de l’Administració en el desenvolupament de projectes d’aquest àmbit.



La consellera general d’SDP Sílvia Bonet va declarar una «enorme satisfacció» pel curs que està adoptant el projecte. D’altra banda, també va manifestar l’efectivitat del procés de creació del llibre per la sinergia establerta entre «Govern, Consell General i les diverses associacions», un mètode de treball que està complint «amb les objectius previstos».