Marín accedeix a les finals de la Copa del Món de Sierra Nevada

Lluís Marín havia estat dubte fins a última hora per participar a la Copa del Món de Sierra Nevada per una luxació a l’espatlla però va viatjar-hi sense saber si podria ser a la línia de sortida, va aguantar fins a l’últim moment per decidir, va optar per fer les qualis ahir i no va fallar: va aconseguir el bitllet per ser demà a la final.



L’andorrà no ho va aconseguir a la primera mànega. Va marcar el 27è millor registre i passaven els 24 primers. Es va quedar molt a prop, però encara tenia una altra revàlida. A la segona mànega va ser el tercer més ràpid malgrat caure tot just abans de creuar la meta –sense conseqüències físiques– i va complir amb l’objectiu de ser als vuitens de final, al qual estarà al grup 6 amb els austríacs Lueftner, Hammerle i Pachner, el rus Dilman i l’argentí White. «No ha estat un dia fàcil perquè no em noto segur sobre la taula. Falta confiança i espero treure una mica més d’agressivitat a les finals. És una pista per donar-ho tot i l’espatlla, de moment, està aguantant bé».



En esquí alpí hi havien tres fronts oberts. D’una banda, Mireia Gutiérrez va tornar a pujar al podi amb una segona posició al segon eslàlom FIS a l’estació de Chamonix. Resultat idèntic al de dijous, amb dues mànigues «molt correctes» segons el seu entrenador, Roger Vidosa. Només 19 centèsimes la van separar de la vencedora, la italiana Michela Azzola.



D’altra banda, a Are (Suècia) hi havien els Mundials júniors amb la combinada alpina. En la categoria femenina, ni Cande Moreno ni Carmina Pallàs van finalitzar la segona mànega, l’eslàlom. A la primera, el supergegant, Pallàs va ser la 37a a més de cinc segons de la primera i Moreno la 45a.



Pêr últim, a Espot (Espanya) hi havia dos supergegants FIS que va guanyar Sara Raméntol. Al primer, Clàudia Mijares va sr la 8a , Laura Arnabat 11a, Aina Cinca 16 i Zoe Ramírez i Mariona Raméntol no van acabar.



A la segona, Mijares va ser la 5a, Arnabat la 6a, Mariona Raméntol la 10a i Cinca la 13a.