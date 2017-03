Prova de foc per al MoraBanc a la pista d’un Múrcia irreconeixible

El BC MoraBanc Andorra té una prova de foc demà (12.30 hores) a la pista de l’UCAM Múrcia. Es tracta d’un equip de renom, començant per l’entrenador –Fotsis Katsikaris–, que aspirava a lluitar per alguna de les places de play-off, però que està irreconeixible, ja que suma set victòries en 22 partits i està a la part baixa, a només un punt del penúltim, l’Obradoiro.



El quadre tricolor, per contra, està sent una de les revelacions de la Lliga Endesa tot i que lluny del Poliesportiu tan sols suma dos triomfs. És un partit propici per millorar els números a domicili i per corroborar la seva capacitat per mantenir-se entre els vuit primers.



Serà un xoc entre dos equips que no acaben d’estar fins en les últimes setmanes. Arrosseguen una ratxa de tres derrotes en les quatre últimes jornades i en el cas del Múrcia, fa dues setmanes va trencar una ratxa de tres derrotes seguides com a local. Una dada, però, enganyosa, ja que havia perdut contra tres dels grans del bàsquet espanyol: Madrid, Baskònia i València. D’aquí que Joan Peñarroya desconfiï: «Tenen una gran qualitat i necessitat de victòria». El base francès Andrew Albicy, també va avisar, però, que al MoraBanc també li urgeix la victòria, argumentant que «tenim equips per darrere que estan empenyent».



A més, sobretot davant el seu públic practica un bàsquet «amb talent i molt físic». Juguen al límit del reglament, cosa que provoca moltes errades en atac dels seus rivals. «Dirty», traduït al català brut, com va intentar descriure Andrew Albicy qüestionat sobre quin rival s’esperava diumenge al parquet.



El tècnic manresà va destacar per sobre de tots Campazzo, a qui va definir com «un mestre d’aquesta competició jugant a camp obert», però també hi ha d’altres com Faverani, Radonic o Benite capaços de desequilibrar. Inclús també l’ex del MoraBanc Daniel Clarke, que tindrà un punt extra de motivació.



En tot cas, es veurà un partidàs si els dos equips exploten el potencial que tenen, com així va reconèixer Peñarroya: «No sé si acabarà amb un marcador alt, però sí és cert que hi ha molts punts als jugadors dels dos equips». Albicy va proposar com a claus per no caure a Múrcia «estar forts i intensos».

Tota la plantilla disponible / Tret de Nacho Martín i la seva lesió de llarga durada, tota la plantilla està a disposició de Peñarroya. També el nou, Czerapowicz, que ja ha jugat dos partits amb la samarreta tricolor i segons el tècnic cada dia millor: «és un jugador molt complert que ajuda en les tasques d’equip, té amenaça de tir i cada vegada va entenent més conceptes del nostre joc i adaptant-se». Important per tenir un fons d’armari fiable.