Notícia El Govern prepara 140 esmenes a al projecte de llei d’assegurances El ministre Cinca anuncia als grups les correccions al text, que haurà de defensar DA

El projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, tramitat fa uns mesos pel Govern, té com a principal objectiu actualitzar l’actual regulació, que data de fa molts anys, i homologar-la internacionalment.



Es tracta d’una modificació molt important, no només per a les companyies, sinó per al país, ja que del contingut d’aquesta llei dependrà la propera avaluació del Moneyval. De fet, el contingut s’ha basat en les recomanacions fetes per organismes avaluadors com l’FMI i el Moneyval, i s’ha redactat un text que suposa una reforma integral de la normativa vigent per adaptar-la als criteris de l’Associació Internacional d’Inspectors d’Assegurances (i al règim europeu de Solvència II.



Per això el Govern i els grups parlamentaris li donen tanta importància. Tant és així que el ministre de Finances, Jordi Cinca, s’ha reunit de forma separada amb l’oposició parlamentària per informar que l’Executiu té preparades 140 esmenes per introduir canvis importants al projecte legislatiu. Esmenes que el reglament del Consell General no permeten presentar al Govern, i per tant es dona per fet que serà el Grup Parlamentari Demòcrata qui presenti i defensi aquestes esmenes, en un volum tan important que fa pensar a l’oposició que el Govern ha acabat acceptant moltes de les demandes de les empreses d’assegurances.



Interessos diferents / Es tracta d’un projecte de llei complicat perquè no totes les companyies comparteixen els mateixos interessos. A Andorra funcionen les assegurances que depenen dels bancs, les que són empreses andorranes, i les filials de multinacionals que s’han implantat al país.



L’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) assumirà les tasques d’inspecció i supervisió del sector, una funció que ara desenvolupa el Ministeri de Finances. L’INAF canviarà el nom per el d’Institut Nacional Andorrà d’Assegurances i Finances (Inaaf). Es preveu que la llei entri en vigor a principis de l’any que ve.