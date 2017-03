Notícia 6.000 arbres fruiters a zones del Pirineu amb presència de l’ós Endesa forma els seus empleats que treballen dins l’àrea d’influència Un exemplar d’ós bru al Pirineu.

Endesa està treballant conjuntament amb la Fundación Oso Pardo (FOP) en la millora de l’entorn dels óssos al Pirineu amb la plantació de 6.000 arbres fruiters (cirerers i pomers silvestres, entre altres) aquest 2017 i 3.000 més l’any vinent. És una de les tasques que es desenvolupen al projecte Enriquiment de la biodiversitat en àrees osseres, dins del programa LIFE Piroslife. Experiències similars en altres indrets han demostrat que l’abundància de fruites a l’estiu millora el moviment dels individus i evita, per altra banda, l’acostament a zones on la presència humana és més habitual. També s’està formant els empleats de la companyia que treballen en instal·lacions dins de l’àrea d’influència d’aquests animals. Aquest projecte pretén consolidar el futur dels óssos al Pirineu mitjançant la millora del seu hàbitat.

Des de fa anys, Endesa col·labora amb la FOP en projectes vinculats a la conservació dels óssos cantàbrics i pirenaics i, el desenvolupament rural sostenible, és per això que durant tot el 2016 i en els pròxims dos anys, es duran a terme diverses accions per tal d’afavorir la coexistència entre aquesta espècie catalogada en perill d’extinció i les activitats pròpies de la companyia.



llavors locals / En una primera fase, s’han seleccionat les zones d’influència per realitzar les actuacions, i s’han recol·lectat 115 quilograms de fruits per obtenir les llavors locals que permetran crear un banc de plançons suficientment important que serveixi per reforestar les zones vegetals on predominen els óssos. A més, s’han dut a terme actuacions de sensibilització i divulgació als empleats de la companyia per tal de conscienciar de la importància del projecte i fer recomanacions davant l’observació d’exemplars als voltants de les instal·lacions.

Aquest projecte s’emmarca dins del Pla de Conservació de la Biodiversitat d’Endesa i es tracta d’una actuació tant en l’àmbit ambiental com social enfocada a la promoció del desenvolupament rural sostenible, l’educació ambiental i la protecció de l’ós bru.

L’ós bru és el mamífer més gran dels Pirineus i es tracta d’una espècie emblemàtica que va extingir-se de Catalunya a finals dels anys 80 i principis del 90. La seva alimentació varia segons l’època de l’any i a pensar de ser carnívor, més del 75% de la seva dieta és d’origen vegetal (fruits secs i carnosos). L’actual població d’óssos és d’origen eslovè i s’estima que hi ha uns 40 exemplars distribuïts majoritàriament a les comarques de la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà, encara que també estan presents al Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i la Cerdanya.