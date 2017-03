Radar amb pistola làser, la nova eina per controlar la velocitat

Cinc mesos després d’estrenar-lo, el nou radar mòbil que la Policia utilitza a les carreteres del país s’ha confirmat com una eina àgil, fiable, eficaç i útil. Els agents del cos de circulació, que van rebre una formació específica per a la utilització d’aquest aparell conegut popularment com pistola làser, constaten que les característiques del nou dispositiu el fan molt més pràctic que els mecanismes que tradicionalment s’instal·laven als vehicles camuflats.



El nom de pistola làser li ve perquè es pot utilitzar com si es tractés d’una arma curta, si bé habitualment s’instal·la sobre un trípode. El fet que sigui un aparell realment àgil permet que pugui fer-se servir en tot moment, de forma immediata, en qualsevol zona o tram de la xarxa viària, de manera que complementa la funció de control dels diversos radars fixos repartits per les carreteres del país.



Fonts policíaques van explicar a l’ANA que durant els primers mesos d’utilització el mecanisme s’ha revelat com una eina «àgil, útil i fiable», ja que permet capturar imatges dels vehicles que superen la velocitat permesa en una via «a una distància de fins a 500 metres». La discreció de l’aparell, al mateix temps, el fa «més eficaç per a les tasques de control, prevenció i sensibilització» que duen a terme els agents de circulació de la Policia.

Sancions sense pagar / El Departament de Policia va publicar a finals del passat mes de gener un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) notificant a poc menys de 500 conductors que van estar sancionats per excés de velocitat mitjançant els radars instal·lats a la xarxa viària des de l’agost del 2016 fins fa tan sols dos mesos. Les sancions, que oscil·len entre els 24 i els 120 euros, ascendeixen a un total de gairebé 21.000 euros, una xifra gens menyspreable en tractar-se de tan sols cinc mesos.



D’aquesta manera, doncs, es veu perpetuada una tendència que continua en la mateixa línia des de fa molt de temps i que comença a enquistar-se com un problema endèmic del país.