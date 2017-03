Un transsexual denuncia dificultats per trobar feina

Tal com va explicar ahir el president de Som com Som, Carles Perea, una persona transsexual resident a Andorra va denunciar dies enrere una sèrie de situacions discriminatòries per accedir al mercat laboral per la seva condició de gènere. Segons el president de l’associació en defensa del col·lectiu Lgbtiq, l’individu «es va posar en contacte amb nosaltres per denunciar la situació que estava patint», moment a partir del qual Som com Som va decidir posar-se en contacte amb el Ministeri d’Afers Socials per a què fos l’organisme encarregat de donar-li una solució. Segons Perea, «som un col·lectiu amb recursos limitats, pel que vam decidir traslladar la greu problemàtica al ministeri pertinent».



Tot i que el Principat encara no compta amb cap llei d’igualtat, el president del col·lectiu Lgbtiq va explicar que existeixen mecanismes legals per penalitzar aquests tipus de conductes per la via penal. Concretament, es tracta de l’article 338 del Codi, així com també de la llei 40/2014, dos textos que contemplen la protecció contra la discriminació de tipus sexual i mitjançant els quals es podria penalitzar les empreses que han discriminat la persona denunciant dels fets. Malgrat els recursos per condemnar aquestes accions, Perea va destacar que el país necessita «la llei d’igualtat per dotar de caràcter administració aquests casos i no convertir-los en penals», un fet que dotaria de més «eficiència» el seu processament.

Dos anys de discriminació / El president de Som com Som va detallar que aquesta persona es troba en una situació de discriminació laboral «des de fa gairebé dos anys», i que té tot el dret de trobar una feina digna tal com ho pot fer qualsevol altra persona. La solució, que Perea confia en què es trobi l’abans possible, es farà efectiva un cop Afers Socials contacti amb Interior i Ocupació per emprendre les accions pertinents.



Per sort, és la primera vegada que l’associació es troba amb un cas d’aquest tipus, és a dir, d’una persona transsexual que no pot accedir al mercat laboral andorrà, tot i que sí que tenen localitzats «diversos casos amb algun tipus de conflictivitat laboral, però no d’aquesta gravetat».

Llibre blanc de la igualtat / Perea, per altra banda, va valorar molt positivament els treballs duts a terme a la taula transversal per redactar el Llibre Blanc de la Igualtat, la primera fase dels quals va cloure el passat divendres. «Compartim tant les conclusions que se’n van extreure com les propostes, especialment la creació d’un observatori i la formació de tècnics», va manifestar, incidint en la importància que té el fet que a partir d’ara «s’obri el projecte a la participació de la ciutadania». Pel que fa als terminis marcats pel ministre Xavier Espot, Perea va explicar que «confia» en què la llei d’igualtat estigui llesta a principis de l’any vinent, recordant que es posaran a treballar-hi de valent a partir del proper juny.



Els col·lectius en situació de major vulnerabilitat, segons el mestre i activista, són «els immigrants, les dones, els Lgbtiq i els discapacitat», i va remarcar que tots ells comparteixen un objectiu comú: lluitar contra la discriminació.