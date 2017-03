Liberals vol moure RTVA a l’edifici de Ràdio Andorra

Ferran Costa, conseller general de Liberals d’Andorra, insta amb una moció al Govern a traslladar la ràdio i televisió pública al seu antic edifici –situat a la parròquia d’Encamp– i acabar d’aquesta manera amb la indefinició que envolta l’ús d’aquestes instal·lacions. «Pensem que la millor manera de tancar la indefinició que envolta l’ús definitiu de l’antic edifici de Ràdio Andorra és entrar aquesta moció», va explicar Ferran Costa durant la presentació de la moció. La moció entrada pel conseller liberal es debatrà en la pròxima sessió de Consell General, prevista per aquest dijous.



Costa considera que «aquest tema s’ha allargat massa en el temps» i que ja va sent hora que «es posi fil a l’agulla per acabar amb la indefinició que envolta aquesta temàtica». En aquest sentit, el conseller liberal creu que «l’edifici encampadà ha d’acollir les instal·lacions d’RTVA» i afegeix que «la proposta té un ampli suport de les autoritats de la parròquia i l’emplaçament és ideal per les seves bones comunicacions».



Recordem que el Consell General va debatre aquest passat dijous una pregunta del Grup Parlamentari Liberal sobre l’ús final que s’acabarà donant a les instal·lacions de l’antic edifici de Ràdio Andorra. La pregunta va ser entrada per acabar amb «el dubte que envolta el projecte des de ja fa massa temps», va apuntar Costa. Des del Comú d’Encamp, el mateix cònsol major va recomanar als consellers comunals de Ld’A+I que instessin al Grup Liberal que preguntés al Govern per l’ús d’aquestes instal·lacions.

Explicació del Govern / El Govern té previst anunciar els usos que tindran les instal·lacions de l’edifici de l’antiga ràdio del Principat abans que acabi l’any, quan licitin la segona fase de les obres de la remodelació de l’equipament. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va explicar, durant la darrera sessió de control a l’Executiu, que les obres de la primera fase de la remodelació han costat 1,2 milions d’euros.



«Un cop s’acabin les obres de la primera fase de la remodelació, abans de final d’any, licitarem les obres de la segona fase i ja sabrem què hi va, però ho fem sense presses perquè preferim projectes perdurables, que no voler córrer amb un projecte i que després no serveixi», va replicar el ministre.