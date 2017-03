L’Sdadv vol tancar «aviat» l’acord amb els comuns

L’Sdadv (Societat de drets d’autor i drets veïns) ha de començar a gestionar aquest any el material musical i els drets derivats d’aquest àmbit, tot i això, encara no ha tancat un acord clar amb els comuns, i fins que aquest no estigui enllestit, no es podran establir les taxes definitives que haurà de pagar cada corporació en funció dels actes musicals que vulgui desenvolupar.



Segons detalla el president de la societat, Didac Camúñez, en una entrevista a EL PERIÒDIC, s’està treballant acuradament en l’acord i «encara estem negociant el tancament de les tarifes que s’aplicaran al llarg d’aquest exercici. Hi ha alguns comuns amb els quals hem avançat més, però encara estem pendents de tancar el tema». Tot i això, «les negociacions estan anant pel bon camí, perquè més de la meitat de la feina està ja més o menys assolida». A més, sembla que els dubtes inicials de les corporacions –per exemple, sobre els imports de les taxes– ja s’estan dissipant.



Amb tot, Camúñez destaca que malgrat que no hi ha un termini màxim per tancar les negociacions, «nosaltres confiem en poder tancar-les el més aviat possible. Si pot ser, durant aquest mes».

Futures gestions / De cara a un futur, l’Sdadv es proposa gestionar material literari i visual, com obres d’art, escultures, fotografies o altres mostres artístiques. En aquest sentit, Camúñez remarca que s’està «treballant» per poder iniciar la gestió «el més aviat possible» però que cal un treball «previ de signatura de convenis i acords amb entitats gestores d’altres països homòlogues a l’Sdadv».



A més, el president puntualitza que la societat ofereix actualment un servei de consulta cada 15 dies amb cita prèvia i que la voluntat és seguir potenciant l’activitat. A més, pretén «seguir fent xerrades formatives que, de moment, s’han adreçat a professorat i alumnes de l’escola andorrana però que en un futur voldríem ampliar».