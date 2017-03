El Mamapop repetirà l’any que ve

Els organitzadors del Mamapop van confirmar ahir que l’espectacle tindrà continuïtat la temporada vinent. De fet, l’equip del Mamapop ja està treballant en una nova edició que es podrà veure a finals d’any a Lleida i un cop confirmada la bona rebuda per part del públic andorrà també es programarà al Principat.



Més de 800 persones van assistir al primer concert Mamapop celebrat el passat dissabte a la nit al Centre de Congressos d’Andorra la Vella en benefici de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca). L’espectacle, que en aquesta primera edició al país s’ha centrat en els èxits del pop rock espanyol dels 80, va saber captivar des del primer moment al públic que va assistir. De fet, abans de l’inici del concert, la cua per entrar al Centre de Congressos feia preveure una gran nit, uns pronòstics que es van complir des del primer minut de l’espectacle, quan es va projectar a les pantalles un resum dels vídeos promocionals del Mamapop Andorra en el qual diverses personalitats del país cantaven algun dels èxits que van sonar al llarg de la vetllada.

40 músics / L’espectacle musical amb 40 músics a l’escenari, dos cantants professionals i diversos ballarins va fer les delícies dels assistents, que no van trigar a ballar els èxits que molts d’ells havien escoltat i ballat en èpoques passades. El recorregut pels èxits espanyols dels 80 va passar per bandes com Mecano, La Guardia, Alaska y Dinarama o la llegendària Radio Futura. Un dels moments més emotius de la nit va ser quan el director i impulsor del Mamapop, Manel Simón, va pujar a l’escenari i, conjuntament amb tot els músics, va aconseguir que absolutament tots els assistents cantessin a al mateix temps l’èxit No dudaria d’Antonio Flores, en català. Aquesta, doncs, va ser la cirereta d’un concert solidari que es podrà gaudir, com a mínim, un any més en territori andorrà.

Els beneficis, per Assandca / Mamapop farà entrega dels beneficis del concert a Assandca d’aquí a pocs dies. Manel Simón, director del Mamapop, va explicar a l’ANA que estan «acabant de fer números, ja que a la pàgina web també es podien fer donatius a través de la fila 0, i en els pròxims dies», pel que ens els propers dies es podrà confirmar «la xifra exacta de la quantitat de diners que es transferirà a l’associació». En aquest sentit, Josep Saravia, president d’Assandca, es va mostrar també «molt satisfet» amb l’acollida d’aquesta iniciativa, que permetrà a l’associació millorar l’atenció als malalts de càncer del país i espera que «aquesta sigui la primera de moltes més edicions»que permetin gaudir d’un gran espectacle musical d’alta qualitat i, al mateix temps, ser solidaris en la lluita contra el càncer.