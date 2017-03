Notícia Cultura prepara un circuit amb el Museu Postal i l’Areny-Plandolit El ministeri també planteja ampliar el període d’obertura de l’Andorra Romànica Uns visitants a la Casa Museu d’Ateny-Plandolit. Autor/a: TONY LARA

El pla de museus en el qual treballa el Ministeri de Cultura preveu organitzar un circuit museístic a Ordino que inclogui els museus Postal i el d’Areny Plandolit «reforçats» amb dos sales expositives, segons va avançar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, durant la sessió de Consell General de dimecres passat.



A la planta baixa del Museu Casa d’Areny Plandolit hi haurà una botiga amb «nou marxandatge» i a la planta baixa del Museu Postal una sala d’exposicions temporals en la qual es podrien mostrar fons que es van trobar tant a Areny Plandolit com a Casa Rossell com, per exemple, els vestits localitzats en ala segona casa i que estan sent restaurats.

A més a més, en una sola planta del Museu Postal es concentrarà la història postal d’Andorra, es finalitzarà la digitalització i es farà la presentació filatèlica en format digital. Així mateix, es farà «la renovació del guió expositiu» i la visita, als dos museus, es podrà realitzar tant per lliure com amb un guia, ha recordat l’ANA.



Més horari per al romànic / Gelabert va destacar que en els pròxims mesos es presentarà el pla de museus que ha de servir per revitalitzar els equipaments culturals i, entre les qüestions que es plantegen, hi ha la possibilitat que els béns romànics puguin obrir més dies que fins ara, per exemple, en «els períodes de màxima afluència com Setmana Santa o Nadal». La ministra va respondre a les constatacions del conseller general liberal Ferran Costa sobre el fet que no es potenciï el romànic com a atractiu del país i que el volum de visitants als museus hagi experimentat una davallada d’un «25% en els darrers set anys».



Gelabert va replicar que «conscients de la davallada, i a fi d’aturar-la, estem disposats a prendre accions decisives, i treballem en el Pla estratègic de museu que farem públic els pròxims mesos». Amb tot, la ministra va voler aclarir que «les dinàmiques de funcionament són molt diferents d’un equipament a un altre» i és aquí on es troben les causes de la davallada. Gelabert va argumentar que s’ha augmentat exponecialment el nombre de museus i equipaments oberts al públic, per tant, hi ha més competència: de tres equipaments el 1997 a 19 el 2016. Per contra, el nombre de visitants s’ha mantingut estable i s’han repartit per l’ampliada oferta cultural. Una altra raó és que els equipaments culturals no han canviat el seu discurs museogràfic des de la seva obertura. Finalment, el patrimoni cultural no ha estat el suficientment promocionat i per pal·liar-ho, la ministra va anunciar que una persona del departament de Promoció Cultural s’incorpora al Consell d’administració d’Andorra Turisme.



Gelabert també va admetre que fer de pagament l’Andorra Romànica i Casa de la Vall ha perjudicat l’afluència de visitants. El conseller Costa va posar la Vall de Boí com a exemple –de pagament– a seguir.