Marín es queda als vuitens de final als Mundials

Lluís Marín es va haver de conformar amb la 28a posició als Campionats del Món de Sierra Nevada. L’andorrà arribava a la cita amb problemes a una espatlla per una luxació però tot i així va ser a la línia de sortida de les qualis del divendres i va guanyar-se el bitllet per a les finals d’ahir. Però l’andorrà es va topar amb un enemic inesperat que el va deixar fora de competició a les primeres de canvi. Un rival va caure davant d’ell en plena competició i va impossibilitar que obrés una remuntada.



Marín va protagonitzar una sortida fluixa i d’entrada era l’últim dels sis de la sèrie 6. Llavors va demostrar la seva vàlua guanyant terreny, avançant al cinquè i agafar la resta del grup, però just abans d’un pla es va produir la caiguda, l’andorrà va haver d’esquivar, va perdre tota la inèrcia i es va quedar sense opcions de superar algun dels tres primers. «Aquest resultat per a mi és una frustració», va assegurar l’andorrà després de la carrera. «És una cursa que es fa cada dos anys i s’ha d’anar a guanyar. Jo no estava per això, però sí esperava més» que un 28è lloc.



En esquí alpí, ahir es va viure una nova jornada dels Mundials júniors d’Are (Suècia), on tocava un gegant. En la categoria femenina, Carmina Pallàs va quedar fora de la cursa en la primera mànega i Cande Moreno en la segona, després d’obtenir el 65è millor temps.



També hi havia representació andorrana a Espot (Espanya), on hi havia un eslàlom FIS. Sara Raméntol, que va marcar el millor temps en la primera mànega, no va estar tan fina en la segona i va caure fins a la cinquena posició a uns dos segons de la vencedora, l’espanyola Mirentxu Miquel. Laura Arnabat va ser la 8a, Clàudia Mijares la 9a, Aina Cinca la 14a i Mariona Raméntol no va finalitzar la segona mànega.



Per últim, Albert Pérez va obtenir el 13è lloc en un eslàlom citizen a les Menuires.