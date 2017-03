La pitjor anotació de la història del MoraBanc a l’elit

El BC MoraBanc Andorra va estar lluny ahir del potencial que acostuma a exhibir aquesta temporada. Va ser un dels pitjors partits de l’equip que dirigeix Joan Peñarroya. Tou en defensa, sense idees ni punteria en atac... Ja podia el tècnic buscar variants per trobar la reacció que ni traient un sisè home hagués donat resultat. Res no va sortir bé i l’UCAM Múrcia va tenir prou amb passar per sobre al primer quart i mantenir les distàncies durant la mitja hora restant. 77-53. Rècord negatiu de puntuació en set temporades a l’elit del bàsquet espanyol. El darrer estava en 54, fet el 7 de novembre del 1992 –primera temporada a l’ACB– a Càceres, tot i que amb la diferència de que llavors va guanyar per dos punts. Ahir en va perdre de 24.



Els tricolors ni la van veure al primer quart. Els locals, ben endollats, van donar la benvinguda amb un primer parcial de 7-0. Walker va estrenar el caseller del MoraBanc passats tres minuts però ni molt menys va tallar cap hemorràgia; perquè l’avantatge local s’aniria estirant fins que al minut 6 es va traduir en un 19-2.



Els de Fotis Katsikaris, amb els quals va debutar l’extricolor Daniel Clark –fitxat aquesta setmana per ocupar el buit del lesionat Julen Olaizola i que no va anotar en els cinc minuts que va estar al parquet–, van tenir en Facundo Campazzo el líder d’aquest inici fulgurant. L’argentí va fer el que voler. Amb deu punts i dues assistències al primer quart, va estar molt per sobre d’Andrew Albicy en un duel entre dos dels millors bases de la Lliga Endesa. El francès, per cert, no va veure cistella i va regalar tres assistències.



En fi, que els primers deu minuts van tancar-se amb un 24-10 que va condicionar la resta del partit. El MoraBanc va necessitar el descans per començar a superar la depressió de cavall que tenia en el seu joc i els locals van tenir prou amb mantenir la serietat en defensa per impedir que els de Peñarroya s’apropessin de manera perillosa.

3+1 fugaç de Czerapowicz / Perquè el segon quart va començar amb un 3+1 de Czerapowicz, un dels més destacats de l’equip andorrà, però va tornar a caure en una espiral d’errades i durant sis minuts no va fer ni una cistella. El parcial encaixat encara va ser baix: 10-0. Però l’electrònic ja mostrava un 34-14 (minut 16) i ni el temps mort demanat per Peñarroya va servir. A la tornada a la pista, dos triples de Campazzo i Billy Baron van reflectir el màxim avantatge, 40-14, que al descans es traduïa en un 44-24.



Shermadini no havia anotat ni un punt i havia capturat un rebot fins llavors, en els dotze minuts que va jugar. La teranyina defensiva del Múrcia focalitzada en què el sostre georgià no rebés pilotes, estava funcionant de meravella i amb el pes que té aquest jugador en el joc del MoraBanc, el guió no podia anar d’una altra manera.

Una escletxa d’esperança / Al tercer quart els locals van canviar el seu caràcter. Tant avantatge els va fer sortir més relaxats i van començar a contagiar-se de les errades. En cinc minuts, el parcial era de 6-5 i el partit començava a ser infumable. Però va aparèixer l’únic que podia canviar les coses: Shermadini. Durant uns minuts li van concedir dos dits d’aire i els de Peñarroya es van posar amb un esperançador 50-36. El cert és que fins i tot s’hagués pogut baixar de la barrera dels deu punts, però la concessió de segones jugades ho van impossibilitat. El Múrcia va capturar fins a vuit rebots ofensius –el total en aquesta faceta, de fet, va ser d’un abismal 47 a 26– que el van permetre aguantar la renda fins el 57-41 a l’acabament del tercer quart.



Era un desavantatge alt, però ni molt menys insalvable. Però difícilment es podia remuntar allò amb tres minuts i mig més en blanc. Ni un punt fins que va anotar Stevic a 6:23 per al final. El Múrcia n’havia fet 5 i anaven 62-43.



El seguit d’infortunis va continuar llastant qualsevol intent de reacció del MoraBanc. La fe es va anar perdent com la punteria, va afectar en defensa concedint més cistelles als de Katsikaris i van sobrar com cinc minuts. Massa fàcil per al Múrcia, que s’havia preparat per una guerra a la qual hi va anar sol.