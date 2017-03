Notícia Una persona intoxicada en un incendi a les saunes d’un hotel Els bombers actuen en un foc fortuït en un establiment de la capital Policia, bombers i el SUM van acudir al lloc de l’incendi, ahir a la tarda. Autor/a: ANA/F.A.

El servei de Bombers va actuar ahir a la tarda en un foc originat a la setena planta de l’hotel Andorra Center, situat al carrer doctor Nequi d’Andorra la Vella. L’incendi es va originar en la zona de saunes. Quan els bombers van arribar al lloc dels fets –van rebre l’avís sobre les set de la tarda– van constatar que, en un primer moment, el personal de l’hotel havia intentat extingir les flames. Els bombers van procedir a l’evacuació de la zona: «Hem revisat la sauna, hem acabat d’apagar el poc foc que quedava i hem revisat que les instal·lacions estiguessin en bon estat», va explicar un dels bombers a l’ANA.



Uns tres quarts d’hora després de l’avís per foc a l’hotel, els bombers van acabar de «desenfumar» la zona de saunes i després de verificar que no hi hagués cap nova pujada de temperatura, van deixar que s’encarregués del succés del personal de manteniment de l’hotel perquè es faci càrrec dels desperfectes que el foc hagi pogut ocasionar.

El foc va ser fortuït, segons van contar els bombers, i una persona va resultar intoxicada per inhalació de fum. «Hem fet la lectura d’inhalació de monòxid i ha sortit correcta, per la qual cosa no ha calgut ni que es desplacés a l’hospital», van afegir els bombers.