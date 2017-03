Notícia Andbank fitxa Antonio Castro per als Serveis Corporatius El consell del Grup Andbank ha sol·licitat a l’Institut Andorrà de Finances (INAF) l’autorització peal nomenament Antonio Castro. Autor/a: ANDBANK

El consell del Grup Andbank ha sol·licitat a l’Institut Andorrà de Finances (INAF) l’autorització per nomenar Antonio Castro com a director general adjunt de Serveis Corporatius.



Castro és advocat de l’estat i compta amb una àmplia trajectòria professional. En el sector privat va formar part del Grup Barclays, on va assumir diversos càrrecs executius, entre els quals el de secretari general i responsable d’Assumptes Reguladors per a Europa. També va ser conseller delegat de Barclays Espanya i va coordinar el traspàs dels negocis de banca comercial del grup britànic a La Caixa. Castro és llicenciat en Dret per Icade i s’ha postgraduat a IESE-Harvard i a la Universitat de Cambridge.



«Estem molt contents que Antonio Castro s’uneixi al nostre projecte. Amb la incorporació d’un professional de primeríssim nivell internacional, el nostre grup guanya encara més impuls i el nostre projecte a llarg termini creix en solidesa», ha declarat el director general del Grup Andbank, Ricard Tubau.