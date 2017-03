Notícia L’USdA vol els comptes de les Escoles d’Esquí Les dades es demanen per encara amb xifres reals la negociació del conveni col·lectiu Esquiadors a Arinsal. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) i l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) han enviat una carta als cònsols de la Massana, Ordino, Encamp i Canillo per demanar-los «les dades corresponents a les Escoles d’Esquí de les dues darreres temporades, ingressos i despeses detallats, (...) per poder encarar les pròximes negociacions del conveni col·lectiu de sector per als monitors d’esquí amb una imatge real que ens permeti poder definir més precisament els nostres objectius». La missiva es dirigeix als cònsols com a presidents del Consell d’administració de les societats dels diversos camps de neu: Secnoa (Ordino Arcalís), EMAP (Pal Arinsal), Ensisa (Soldeu-el Tarter) i Saetde (Pas de la Casa-Grau Roig).



El sindicat i l’associació de monitors argumenten que només han pogut consultar els informes de fiscalització del Tribunal de Comptes de l’any 2014, l’últim disponible, però la xifra d’ingressos no està desglossada, és a dir, hi ha un global que no especifica d’on prové.