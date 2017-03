Notícia El Raonador atén dues queixes per assetjament escolar A la mare del menor se li va suggerir ingressar-lo a Salut Mental El Raonador, Josep Rodríguez, presenta l’informe del 2015. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Raonador del Ciutadà, Josep Rodríguez, va rebre l’any passat dues queixes sobre assetjament escolar, dues situacions que es van resoldre a favor de l’Administració, segons consta en el balanç 2016 de l’activitat de la Institució. Amb tot, l’informe explica amb detall un dels dos casos, que va acabar sent arxivat.



Rodríguez conta que va rebre una queixa d’una mare que afirmava que el seu fill, escolaritzat a l’Escola Andorrana de Ciutat de Valls i que cursava primer d’ESO, «patia assetjament escolar i que el centre no havia ajudat el menor, l’havia perjudicat, així com a la família». El menor havia de continuar els estudis a l Roc de Ciutat de Valls, «però tenia fòbia a aquest centre escolar». A més, va assegurar que l’única solució que li havien proposat era ingressar-lo permanentment a la quarta planta de l’Hospital, és a dir, a Salut Mental. La mare no tan sols no hi estava d’acord, sinó que va dir que «el metge generalista li havia aconsellat que el millor seria canviar-lo de sistema escolar».



El Raonador va demanar informació a la direcció de l’Escola Andorrana, que li va respondre que en els dos cursos anteriors (2014-2015 i 2015-2016) «les tutores, la psicopedagoga i el director del centre havien mantingut nombroses contactes amb la mare per informar-li de l’evolució del seu fill i per orientar-la sobre les mesures a prendre». Entre les mesures n’hi havia de relacionades amb la higiene, l’alimentació, la vestimenta i l’assistència perquè «l’afectaven negativament en la seva autoestima i imatge». A més, el gener del 2016, es va comunicar a la mare que s’obria un expedient al menor perquè va estar absent de les classes durant tot el mes de desembre del 2015.



Segons l’escola, quan el noi assistia a classe es relacionava bé, «tot i que no sempre havia desenvolupat unes habilitats socials adequades, especialment pel que feia al respecte de les normes o a la tolerància a la frustració». A l’inici del curs escolar actual, el 12 de setembre passat, la mare va demanar al centre (l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma/Roc) que el separessin d’un alumne del centre i es va aplicar un canvi d’aula. Des de l’Escola Andorrana es va reiterar que el noi no tenia problemes amb els companys i que l’únic conflicte eren les seves absències al centre.



Com que la mare no va tornar a contactar amb el Raonador, el dossier es va arxivar.



Psicòleg al CAI / D’altra banda, el Raonador ha constatat que el Centre d’acolliment la Gavernera per a infants i joves no disposa d’atenció psicològica permanent al centre i ha demanat al Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior que ofereixi tractaments especialitzats per a la canalla ingressada que està sota la tutela de l’estat. La petició ha estat una de les accions realitzades per la Institució durant el 2016 que, després d’una visita al CAI, va descobrir que no es disposava d’aquest servei.



Com a resposta, Afers Socials va argumentar que els joves i els infants són atesos per Salut Mental i els recursos del SAAS, però va avançar que durant el 2017 es pretén «reforçar» l’atenció mitjançant la implementació d’un nou projecte, que consisteix a incorporar a la plantilla de l’equip del CAl un psicòleg que realitzi «una tasca de suport, atenció i seguiment diari, acurat i rigorós de tots els infants i joves acollits al Centre».



Les xifres / Quant al nombre d’expedients oberts, l’any passat la Institució en va tramitar 351, dels quals encara n’hi ha quatre en tràmit. La xifra de dossiers representa un 16,22% més respecte el 2015. L’activitat del Raonador no ha cessat des dels seus inicis, el 4 de juny 1998, ja que dels 213 expedients dels anys 1998/1999 s’ha passat als 351 del 2016.



Com és habitual, les demandes i queixes relacionades amb el sector social van ser les més nombroses, amb un augment, respecte del 2015, d’un 22,8%. La CASS és la que va generar més dossiers, amb reclamacions sobre l’alta mèdica quan el malalt encara segueix un tractament o pateix invalidesa o el tracte desafortunat del personal de la parapública.



També van créixer els expedients relacionats amb l’Administració, que van incrementar-se en un 16%, un augment que el Raonador atribueix a la posada en funcionament del Departament de Tributs i Fronteres.



Davant el preu de la vida, el Raonador suggereix revisar els paràmetres d’atorgament de les ajudes socials, i facilitar l’accés a l’habitatge, posant al mercat els pisos tancats i elaborar un contracte marc d’arrendament.