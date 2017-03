Notícia Els contractes successius no donen dret a ser indefinits El personal eventual cobra indemnització en cas d’acomiadament Un treballador del Servei de Tràmits de Govern atén una persona. Autor/a: TONY LARA

El personal eventual que encadena contractes successius té dret a indemnització i preavís en cas de ser acomiadat, però, en cap, cas, l’acumulació de contractes no implica que esdevingui funcionari ni que tingui un contracte indefinit. El Govern ho ha aclarit a la consellera general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) Sílvia Bonet en una pregunta entrada a Sindicatura relativa a la situació dels treballadors eventuals a la Funció Pública.



Bonet va demanar si l’Executiu aplica l’article 19 del Codi de relacions laborals als agents de l’Administració eventual, un article que diu el següent: «Hi ha successió de contractes quan entre un contracte i l’altre no ha transcorregut un termini mínim de 60 dies naturals. En el cas de successió de contractes, l’antiguitat, el dret a vacances i tots els altres avantatges que corresponguin al treballador es computen des de l’inici del primer contracte. La successió de més de dos contractes per una durada determinada resta prohibida. En cas de nova contractació, és a dir, en cas d’un tercer contracte, aquest contracte s’entén per temps indefinit i es considera, a tots els efectes, que la data d’inici de la relació laboral és la de l’inici del primer contracte». Les disposicions «no són aplicables a les empreses de treball temporal».



Amb tot, el Govern respon que «l’article 19 del Codi de relacions laborals s’aplica als contractes dels agents de l’Administració de caràcter eventual als únics i exclusius efectes indemnitzatoris, fet que comporta la necessitat d’indemnitzar per tal de resoldre dites relacions, però no implica, en cap cas, la seva integració com a funcionaris ni els contractes temporals successius esdevenen indefinits».



Compensació per comiat / El Govern insisteix que «la successió de contractes el que comporta són efectes indemnitzatoris i preavís en cas d’acomiadament no causal com queda previst en el Codi de relacions laborals» però matisa que «l’article 91 de la Llei de la funció pública disposa que els contractes successius en cap cas donen dret a esdevenir indefinits».



També es recorda que les relacions dels eventuals amb l’Administració són «de naturalesa contractual i, per tant, se’ls aplica la normativa laboral amb condicions laborals distintes» a la del funcionariat. Per exemple, quant a la retribució d’hores extres o guàrdies, el personal eventual se li aplica el Codi de relacions laborals, i al personal indefinit de l’Administració se li aplica el Reglament de sistemes de compensació.

Els eventuals tampoc poden acollir-se a la Llei de la funció pública pel que fa a la carrera professional, triennis, jubilació i règim disciplinari, ni al Reglament de formació del personal de l’administració general.



Actualment, a l’Administració hi ha un total de 202 persones que treballen com a eventuals des de fa més de 60 dies, sense interrupció. D’aquestes 202, 147 pertanyen al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, 129 de les quals estan a l’Escola Andorrana. L’altre departament amb més eventuals és el d’Afers Socials, amb 26 treballadors.