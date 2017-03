Notícia Les intervencions en incendis continuen augmentant L’any passat es va actuar en 274 focs, un 11% més que l’any anterior Els Bombers en l'extinció d'un incendi. Autor/a: TONY LARA

El Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments va actuar en 274 incendis durant l’any passat, xifra que suposa un increment de l’11% més d’actuacions en focs respecte l’any anterior, el 2015, quan se’n van registrar 246. L’activitat d’extinció de flames durant el 2016 va ser la més elevada dels últims sis anys i continua a l’alça, segons les dades d’Estadística recollides per l’ANA.



Els incendis en habitatges van ser el principal motiu d’intervenció (el 39%), mentre que els incendis forestals o de vegetació van suposar el 13% del total. Amb tot, la tipologia de focs que més van augmentar van ser en establiments d’hostaleria o de restauració, passant dels 11 del 2015 als 21 del 2016, gairebé el doble.



L’any passat, els Bombers van fer 6.755 intervencions, només més que el 2015, tal com ja va avançar el director del cos, Joan Carles Recasens, durant els actes de celebració del seu patró, dijous passat. El 54% de les intervencions van ser sanitàries; el 25%, pràctiques; l’11%, assistències tècniques; el 6%, salvaments i, finalment, el 4%, incendis.



Quant als salvaments, dels 425 de l’any passat, el 49% van ser actuacions en accidents de trànsit; el 31%, rescats de muntanya; l’11%, rescats d’animals; el 3%, rescats en ascensors o portes i, finalment, el 6%, d’altres tipologies. Els accidents de trànsit van disminuir un 10%, mentre que els rescats de muntanya van incrementar-se un 24%. Recasens va puntualitzar que la gent «cada vegada va més preparada i segueix més les normes de seguretat» a la muntanya, per tant, les intervencions dels Bombers corresponen a «rescats més greus» de persones que tenen un nivell més avançat.