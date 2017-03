Notícia Els allotjaments turístics perden un 2% de llits Els 235 establiments classificats disposen d’una oferta total de 32.963 llits Turistes sortint d'un establiment hoteler. Autor/a: EMILIO PRENAS

L’any 2016 va acabar amb 235 allotjaments turístics classificats, quatre menys que el 2015, amb 32.963 llits, un 1,9% menys que l’any anterior. Segons el Departament d’Estadística, en total es poden trobar més de 45.000 places disponibles entre els diferents tipus d’allotjaments.



Dels 235 allotjaments turístics, 167 són hotels; 28, apartaments turístics; 23, aparthotels; 10, hostals o residències, i set pensions. Segons les dades recollides per l’ANA, el nombre de llits ha disminuït en totes les parròquies excepte la Massana, amb 65 llits de més, i Andorra la Vella que n’ha guanyat dos. Les parròquies que més llits han perdut són Ordino i Escaldes-Engordany, amb 386 i 318 menys, respectivament.



Quant a la classificació d’altres allotjaments turístics n’hi ha 113, entre els quals hi ha les 58 empreses d’explotació d’apartaments moblats per a vacances, que representen 2.229 apartaments moblats i un total d’11.146 llits; 28 refugis de muntanya; vuit càmpings; una zona d’acampada; una casa de colònies; quatre albergs; sis xalets turístics, i set allotjaments rurals.



D’altra banda, Estadística ha informat que les importacions durant el febrer han sumat 105,73 milions d’euros, un 3% més respecte al mes de febrer de l’any passat, i les exportacions han sumat 8,52 milions d’euros, un 6,8% més respecte al mateix mes de l’any 2015. La importació de carburants durant el febrer ha estat de 16 milions de litres, un descens del 3,3% respecte al mes de febrer de l’any anterior.