Notícia Els partits rebran subvencions anuals de fins a 25.000 euros Les formacions hauran d’haver aconseguit un 10% de vots a les eleccions Una sessió del Consell General. Autor/a: TONY LARA

Els partits polítics que obtinguin, com a mínim, un 10% dels vots emesos en la circumscripció on s’hagin presentat a les eleccions, amb independència de si aconsegueixen representació o no, tindran dret a una subvenció anual per sufragar les despeses de funcionament, una ajuda econòmica que podrà ser de fins a 24.600 euros.



La petició de subvenció la va fer el Partit Socialdemòcrata (PS), a través del Grup Mixt, i la Comissió Legislativa d’Interior ho ha acceptat durant el debat de les esmenes de la Proposició de llei de modificació de la Llei de partits polítics i finançament electoral, que té per objectiu adaptar el text a les recomanacions del Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) –abans que tanqui l’informe d’avaluació d’Andorra– i que es votarà demà durant una sessió de Consell General.



Fins ara, la subvenció es calcula en funció dels vots i del nombre de consellers obtinguts, però si demà s’aprova el text, els partits rebran 5.000 euros només pel fet d’haver presentat una llista nacional, 1.400 euros per cada llista parroquial i 1.400 euros més per cada llista que presentin en les eleccions comunals, de manera que com a màxim podran percebre 24.600 euros, segons informa l’ANA. Els imports són inferiors als que va demanar el PS, però igualment la nova fórmula incrementarà en uns 20.000 euros anuals la dotació.



Per tant, a més de la subvenció que reben per les despeses electorals, els partits formalment constituïts podran rebre una subvenció de representació de caràcter anual que començaran a percebre a partir del gener del 2018. Segons la disposició transitòria de la llei, mentre no hi hagin noves eleccions, la subvenció es calcularà en funció dels resultats de les eleccions generals i comunals del 2015.



La liquidació de la subvenció es durà a terme mitjançant una partida prevista en el pressupost de l’estat en forma de pagaments trimestrals, prèvia verificació que els partits que han de rebre la subvenció estiguin inscrits al registre de partits polítics.



Per tenir dret a la subvenció de representació, cal que el partit polític hagi concorregut, sol o en coalició, a les eleccions i que la seva candidatura hagi obtingut com a mínim un 10% dels vots emesos en la circumscripció corresponent, encara que no hagi obtingut representació al Consell General o als comuns.



Suport als partit minoritaris / La nova fórmula beneficia principalment els partits més petits, que podran gaudir d’una subvenció que els permeti tenir una mínima estructura de funcionament encara que no obtinguin representació. En canvi, la subvenció per despeses electorals es manté sense canvis, de manera que continuarà sent en funció del nombre de vots i de consellers que obtingui cada formació.



Segons la Llei que es votarà demà, si un cop iniciada la legislatura una candidatura electoral es constitueix com a partit polític, aquest rebrà la subvenció de representació en base als resultats electorals obtinguts i amb un import proporcional al període de l’any natural restant a comptar des del dia en què quedi formalment inscrit.



En el cas que una candidatura rebi el suport de diversos partits polítics, la subvenció serà distribuïda segons l’acord que aquests determinin prèviament o de manera proporcional a la representació de cadascun d’ells en la candidatura. Les candidatures que no siguin presentades per cap partit polític, encara que obtinguin representació al Consell General o als comuns, no poden rebre la subvenció de representació.



Excepcions / Un altre dels canvis que ha patit el redactat de la proposició de llei, en aquest cas a proposta del Grup Parlamentari Liberal, és que malgrat prohibir que els partits puguin rebre donacions del Govern, de partits o d’entitats públiques estrangeres, s’estableix l’excepció de les subvencions de les federacions o organismes internacionals dels quals els partits en siguin membres, sempre que es destinin a «projectes democràtics i concrets que es vulguin dur a terme en pro de l’interès general».



La modificació de la Llei de partits polítics i finançament electoral aclareix que els grups parlamentaris no poden fer donacions als partits polítics i candidats, redueix el termini per notificar les donacions que hagin rebut i estableix un sistema de finançament públic dels partits diferenciat del finançament de les campanyes electorals.