Burjanadze demana més agressivitat i concentració

La derrota de diumenge amb l’UCAM Múrcia va fer mal per les circumstàncies amb què es van produir, per la imatge de l’equip i els números que va presentar, sense tenir la possibilitat de lluitar per la victòria. Aquest és un capítol que queda escrit i del qual se’n treuen conclusions per a què no es repeteixi. Cal reaccionar i dissabte, contra el Tecnyconta Saragossa, el BC MoraBanc Andorra vol tornar a mostrar la seva millor versió.



«Ha estat un cap de setmana dolent per a nosaltres, no només per perdre sinó per jugar així. Cadascú individualment i col·lectivament, però seguim estant junts i amb els mateixos ànims», admet Beqa Burjanadze, que no s’explica com es va donar aquella imatge perquè «els entrenaments la setmana passada eren molt intensos, amb molt contacte i agressivitat i per alguna raó, no sé perquè, no ho vam repetir a la pista del Múrcia des del primer segon». Va ser «un dia dolent que no hem de repetir», i per a què no torni a succeir, han de «solucionar les coses que no vam fer bé, que va ser concentració, jugar el nostre bàsquet i el nivell, perquè som un equip molt bo quan correm i quan ens fan cistelles o ens agafen rebots en atac és impossible fer-ho».



A Múrcia van tenir «poc encert però no és la pitjor cosa que ens passa. Els equips poden tenir poc encert però poden guanyar els partits si segueixen jugant el mateix estil del seu joc i confien en ell». Els jugadors del MoraBanc ho fan, però no acaben de sortir les coses. Com els 47 rebots que van atrapar els murcians, pels 26 andorrans. Aquest fet «no pot passar. Amb aquests números ja està dit com es perd el partit», com també va succeir en el desplaçament anterior a Santiago de Compostel·la. Sota la csitella «els rebots són voler, pegar-se» i s’ha d’«anar amb més ganes» que el rival.