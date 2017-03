El Don Denis guanya el derbi i continua comandant la Lliga

En la jornada intersetmanal res va canviar per dalt. El líder, el Don Denis FC Santa Coloma, es va imposar en el derbi (2-1), en un partit treballat per sumar els tres punts.



Els de Richard Imbernón s’avançaven al minut 22. Capdevila centrava des de l’esquerra, Chus Sosa no arribava per centímetres a la pilota i al segon Pal Parra rematava per marcar. L’empat arribava al 32, amb un xut llunyà d’Ayala que superava per dalt Eloy. Al 71 es tornava a desequilibrar el matx, i seria de manera definitiva. Rebés recuperava una pilota al mig del camp, Lima assistia a Juanfer, que encarava al porter en solitari i el superava.



El Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià segueix l’estel·la del Don Denis. Els de Luís Blanco són segons dos punts per sota el líder. Van superar al Restaurant The New 1978 UE Engordany per 0-1. El gol del triomf va ser obra de Girau al 60. La golejada de la jornada l’aconseguia l’FC Lusitans, que superava al cuer, el CE Jenlai, per un contundent 7-0. Al quart d’hora Riera obria el marcador. Només dos minuts després Peralta feia el segon i Leo Maciel no tardaria a fer el mateix. En la represa van seguir ampliant distàncies. Luigi marcava dos gols, el seguia Gastao i tancava el resultat Pousa al 81. En el partit que clausurava la jornada, l’FC Encamp i l’Assegurances Generals FC Ordino empataven (2-2). Reyes i Genís marcaven per part encampadana i Gómez i Toscano per l’ordinenca.