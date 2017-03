L’FC Andorra es posa líder en un matx que domina però acaba patint

Victòria i liderat. L’FC Andorra va aprofitar el dia festiu per avançar el matx de la 26a jornada al camp del CE Farners, ja que el dia 25 no podia jugar pel compromís de la selecció davant les illes Fèroe. Va fer bona l’ocasió per guanyar, tot i que al final va patir, i de passada tornar al lloc més alt de la classificació. Va saber dosificar l’esforç només dos dies després d’haver jugat el darrer partit.



Els tricolors van dominar a un rival que sempre presenta competitivitat. Moreno va ser el primer en provar-ho en la sortida d’un córner amb la pilota escapant-se ajustada al pal. El marcador es desequilibrava al minut 20 en una gran jugada personal. Betriu recuperava la pilota al mig del camp i driblava tres defensors per etzibar un xut que el porter no podia aturar. El conjunt de la Selva va tractar de reaccionar i Robert va tallar l’acció de Sidibe. Betriu i Kike es mostraven molt actius i en una jugada combinativa entre ambdós el primer xutava massa elevat. Riart va provar-ho de falta però el seu llançament no va anar entre els tres pals. Acabava la primera part amb els tricolors com a dominadors.



La segona va començar de la millor manera possible. En el primer minut Robert realitzava una passada en profunditat que permetia a Kike controlar l’esfèrica i rematar per fer el segon. El davanter valencià tornava d’aquesta manera a veure porteria després de moltes jornades sense fer-ho. La pressió en la sortida de pilota del Farners funcionava i el mig del camp andorrà es mostrava poderós. Però els locals no es rendien i per sota en el marcador van anar a retallar diferències. Robert es mostrava infranquejable i enviava a córner un xut perillós de Gerard. Els del Principat tractaven de sentenciar a través de contraatacs, però no ho assolien. Ni amb un tres contra un, ni posteriorment Aguilar, que veia com la rematada l’enviava a córner el porter. No aconseguien fer el tercer i va arribar el gol local, que obria del tot el matx. Rossell col·lava l’esfèrica per tot l’escaire per reduir distàncies. Era el minut 41 i fins al final calia patir per la mínima diferència que es vivia en el marcador. La darrera la va tenir el Farners, amb Pol rebutjant de punys en un córner.



Amb un partit més que la resta, l’FC Andorra se situa líder amb 48 punts, un més que el segon classificat, la UA Horta. «Hem controlat molt bé el partit, tot i que al final hem hagut de patir una mica. Estic satisfet perquè hem posat molta intensitat durant tot el partit sense deixar que el rival fes el seu joc. Aquest era un camp difícil i el contrari ens ha exigit molt», assegurava l’entrenador del conjunt andorrà, Emili Vicente, remarcant que «hem tingut criteri amb la pilota i hem sabut pressionar, ser pràctics quan calia i buscar porteria». Especialment estava satisfet per l’actitud mostrada sobre el terreny de joc: «Destaco sobretot el nivell d’esforç de l’equip. Els jugadors saben el moment de la temporada en què ens trobem i que cal posar-ho tot al camp». I més després que diumenge haguessin d’afrontar un desplaçament a Tona. «Era especialment difícil perquè jugàvem només dos dies després de l’últim partit i podia haver una possible fatiga en les cames dels jugadors». Els tricolors amb un enfrontament més són líders. «Ens sentim forts i amb moltes ganes. Ara posem una mica de pressió als rivals», exposa Vicente. Dissabte la UE Vic visita la Borda Mateu.