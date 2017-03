Martí deixa de buscar un substitut per al ministre Saboya

El cap de Govern, Toní Martí, va anunciar ahir que ha «deixat de buscar» un substitut per a l’actual ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. El titular de la cartera va posar el seu càrrec sobre la taula el passat mes de gener i fins a la data no és té constància de qui podrà adquirir les seves funcions.

Martí va destacar que no s’està «acostant a la recerca del o la substitut/a, no m’hi estic dedicant el suficient i mi he de posar, però no hi ha pressa». Una situació que el mateix Saboya comparteix, doncs ahir també va especificar que la recerca del seu substitut no és una decisió «d’urgència» i que, mentrestant, continuarà treballant «amb normalitat» i dedicant-s’hi «amb el màxim d’interès i dedicació», com ha «fet fins ara».

Negociació amb la UE / D’altra banda, Martí va especificar que actualment hi ha temes importants «sobre la taula», com l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), «i podríem arribar a tenir ja un compromís ferm amb una de les quatre llibertats que estem negociant (la lliure circulació de mercaderies). En aquest sentit, Martí va puntualitzar que Saboya «acabarà aquest apartat». Per tant, el ministre seguirà encapçalant les negociacions fins que s’acabi de tancar la primera llibertat.



Precisament, en referència a les negociacions amb la UE, Saboya va esclarir que és «possible que els calendaris es vegin afectats pel brèxit. Tot i això, el ritme de negociació ha sigut idèntic al que s’havia previst i fins avui no hi ha hagut cap alentiment ni acceleració». Amb tot, el ministre va remarcar que el més important «no és el ritme [de les negociacions], sinó que arribem a un bon resultat».



Martí coincideix en l’endarreriment de l’acord, doncs va destacar que segurament no el portaran «a referèndum durant aquesta legislatura. Encara hem de fer molts esforços interns i ho farem el millor possible perquè el pròxim Govern pugui concloure l’acord d’associació».