Notícia La Seu aprova el salari mínim de 1.000 euros a l’ajuntament La moció presentada per ERC tira endavant per unanimitat Un moment del Ple de l’Ajuntament de la Seu celebrat dilluns a la nit. Autor/a: RÀDIOSEU

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar dilluns a la nit per unanimitat una moció d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) perquè s’impulsi dins del consistori urgellenc un salari mínim de 1.000 euros mensuals, en 14 pagues, sempre que la normativa ho permeti. El text va tirar endavant mitjançant les aportacions de la resta de grups, tal com va informar Ràdio Seu.



Per ERC, Berta Vidal va justificar la petició per sumar-se des de l’administració local a la iniciativa ciutadana que reclama un salari mínim digne i «d’acord amb el que recomanen les institucions europees». I és que, mentre a la majoria dels principals estats europeus el sou mínim supera fàcilment els 1.000 euros mensuals, a l’Estat espanyol és el tercer més baix de la UE, amb només 707,60 euros al mes després de la darrera modificació. Vidal va considerar que aplicar la mesura a la Seu seria positiu en diversos aspectes, com ara potenciar el consum local i l’activitat econòmica, equilibrar les rendes i les cotitzacions a la Seguretat Social, si bé matisa que per fer-ho possible cal també un millor finançament tant dels ajuntaments com de la Generalitat.



Des de l’equip de Govern, el tinent d’alcalde d’Hisenda i portaveu del PDeCAT, Jesús Fierro, va voler incidir precisament en les limitacions de pressupost que condicionen l’aplicació d’una proposta com aquesta. Fierro va aprofitar per denunciar que a l’Estat espanyol els ajuntaments només gestionen un 12% dels diners públics, quan la mitjana europea és entorn del 25%, i creu que per tant el primer que caldria és una modificació legislativa, perquè els consistoris disposin de més recursos.



Per Compromís, Joan Barrera es va mostrar a favor de la proposta però va instar a revisar determinats sous de l’Ajuntament «de manera general», ja que aquesta petició només implica tot just una quinzena de treballadors i, a més, pot establir un greuge comparatiu cap a molts altres empleats que actualment tenen sous que amb prou feines superen els 1.000 euros mensuals, i que en conseqüència també s’haurien de millorar.



Barrera va contrastar aquest fet amb la retribució que es preveu per a la figura del gerent municipal, per damunt dels 50.000 euros anuals.



Finalment, per la CUP, Pau Lozano va considerar «necessari» aquest augment, però va recordar que per fer-ho possible cal fer canvis en la legislació i creu que actualment l’única via realista és «desobeir l’Estat espanyol ara mateix». Així, Lozano considera que ja es podria començar a dur a terme tenint en compte la possibilitat que ben aviat Catalunya ja sigui un Estat independent.