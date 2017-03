Barcelona descarta la candidatura als Jocs d’Hivern

La candidatura olímpica Barcelona-Pirineus 2026 ja és història. Tal com ja havia passat amb el projecte del 2022, l’Ajuntament barceloní va confirmar ahir que renuncia definitivament a presentar la proposta al Comitè Olímpic Internacional (COI) per als Jocs d’Hivern que s’han de celebrar d’aquí a nou anys, malgrat que deixa oberta la porta oberta per al futur; com a molt aviat, l’any 2030.



Segons informa RàdioSeu, en una compareixença conjunta, els tinents d’alcalde Jaume Asens (Barcelona en Comú) i Jaume Collboni (PSC); el comissionat d’Esports, David Escudé, i els portaveus de grup Maite Fandos (Grup Demòcrata), Juanjo Puigcorbé (ERC) i Santiago Alonso (C’s) van explicar que la decisió es va prendre després de consensuar les conclusions de la comissió no permanent. L’oposició havia forçat a desenvolupar aquesta comissió després que a l’inici de la legislatura el govern municipal (llavors format només pels comuns) va anunciar la intenció de retirar el projecte plantejat inicialment pel darrer alcalde socialista, Jordi Hereu, i adoptat també posteriorment pel convergent Xavier Trias.



Al respecte, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, celebra que l’Ajuntament de Barcelona no tanqui la porta a l’aposta per organitzar uns jocs olímpics d’hivern Barcelona-Pirineus i que s’hagi passat el lideratge d’una possible candidatura al Govern de Catalunya.