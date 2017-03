Entra en vigor la prohibició de fer foc en terreny forestal

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha informat que a partir d’avui i fins el 15 d’octubre, no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.



La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i aprofitaments forestals agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Aquest 2017, des de l’1 de gener fins avui, ja hi ha hagut a Catalunya 67 incendis forestals, que han cremat 508,32 hectàrees forestals.