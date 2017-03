Sant Julià tindrà més cura a l’hora de realitzar inversions

El comú de Sant Julià de Lòria tindrà més cura a l’hora de realitzar inversions públiques. Segons va informar ahir el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, la corporació establirà diversos criteris econòmics i competitius abans d’efectuar una inversió per evitar que aquesta faci fallida i s’acabi convertint «en un cost per a la mateixa parròquia o els ciutadans», «ja que els diners del comú són de tots i cal que s’inverteixin de la millor manera possible».



Els criteris que es preveuen establir són: el DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), l’anàlisi de competitivitat de Porter, i un balanç provisional dels comptes.

11.800 euros de prevenció / Precisament, i en aquest context de precaució, ahir es va publicar al BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) una adjudicació d’11.890 euros –per part del comú de Sant Julià a una empresa externa– en concepte «d’assessorament de nous projectes estratègics del Comú».



Vila va especificar que aquest edicte fa referència a futures inversions generals de la parròquia i que «forma part de les tècniques que hem de fer ús per a les inversions, en l’aspecte que siguin rendibles i que no siguin un cost per a la població, com ja ha passat en altres ocasions; que es fan inversions i acaben suposant un cost públic». Per tant, «per evitar pagar aquests costos, hem encarregat l’assessorament, perquè com més reflexiones i analitzes la inversió, menys probable és que després et surti malament».



Tanmateix, Vila va deixar entreveure que un dels errors que es vol evitar és que es repeteixi una situació similar a la de Naturlandia, ja que ha acabat sent una despesa important per a la parròquia.

Projecte de ràfting / D’altra banda, el Comú de Sant Julià va aprovar ahir la preadjudicació del concurs del projecte d’adequació del riu Valira per a la pràctica del ràfting a l’empresa Treballs Públics Unitas, per un valor de 177.919 euros.



Des de la minoria comunal, però, es va criticar l’adjudicació i el projecte d’aigües ràpides assegurant que les «coses s’estan fent amb pressa» i sense tenir segur que els «ministeris pertinents» donaran suport a l’activitat. Al respecte, Vila va especificar que el comú disposa ja d’un informe de Medi Ambient que és favorable a les obres que es volen dur a terme i que al llarg d’aquesta setmana s’espera rebre’n un altre d’Ordenació Territorial.



En relació, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va especificar ahir que per part del Govern es facilitarà aquest darrer informe el més aviat possible per no «endarrerir» les obres d’adequació del riu, ja que si el temps i l’afluència de les aigües són les adients, els treballs es realitzaran al llarg d’aquest mes i durant la segona setmana d’abril amb el propòsit de poder efectuar una prova pilot de ràfting a l’estiu.