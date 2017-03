Liberals demana l’estudi nacional de risc del país

El president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, ha entrat una demanda a Sindicatura perquè Govern li faci arribar una còpia de l’informe final complet de l’estudi nacional de risc del país elaborat segons la metodologia del Banc Mundial, que té el seu origen en la recomanació 1 del GAFI. Dit informe es va obtenir a partir del treball realitzat entre el 20 i el 22 de setembre de l’any passat al país.

Altres peticions / La demanda d’informació del president del grup parlamentari liberal s’acompanya de dues peticions més. Per un costat, Pintat també demanda el «pla d’acció i implementació de les recomanacions i riscos detectats» i per l’altre, sol·licita l’«informe de l’estat actual de les implementacions de les accions desenvolupades i de les propostes d’actuació sorgides de l’estudi nacional de risc i de les recomanacions del GAFI».

Un estudi acurat / Per tot, Pintat considera «del tot necessari poder disposar d’aquest informe de l’estat actual per analitzar la informació que conté» i d’aquesta manera, «poder treure les nostres pròpies conclusions de l’estudi nacional de risc del país». A més Pintat exposa «que no és el mateix que t’expliquin les dades o que et facin un resum, que poder estudiar-les detingudament».