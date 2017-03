Notícia SDP proposa iniciar un debat de reforma de la Constitució Volen reflexionar sobre el dret de vot dels residents o l’avortament, entre d’altres El conseller Víctor Naudi. Autor/a: MARICEL BLANCH

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que el 24è aniversari de la Constitució és un bon moment per iniciar un debat per reformar-ne alguns aspectes. En concret, el conseller progressista Víctor Naudi va posar sobre la taula ahir la necessitat de reflexionar sobre modificar les competències comunals, la llei electoral, el dret a la vida, la interrupció de l’embaràs en els tres supòsits bàsics o el vot dels residents a les comunals. Naudi va deixar clar que «ha de ser una reflexió amb seny i serenor» i que «no es farà d’un dia per l’altre».



La proposta l’argumenten afirmant que els valors i principis bàsics de la Constitució «no s’acaben de respectar». Com a exemple, Naudi va indicar que «s’ha trencat l’equilibri institucional entre França i Espanya o que el Govern «no hagi tingut en compte el Consell General» per la reforma de les transferències i competències comunals. Així mateix, el secretari d’organització de la formació, Joan-Marc Miralles, va afegir que la Carta Magna també hauria d’incloure un principi d’igualtat entre tots els ciutadans sense diferenciar segons el territori on viuen.



Miralles també va criticar que a pocs dies per arribar a «l’equador de la legislatura, encara no s’han tirat endavant cap de les grans reformes». Pel que fa a la reforma de Sanitat i Funció Pública va apuntar que «no en sabem res» i quant a les transferències i competències en va criticar especialment la metodologia en què s’ha dut a terme. Finalment, també va lamentar que les negociacions amb Europa no s’enllesteixin aquesta legislatura. Al seu entendre, només s’ha treballat en l’homologació financera «i per les pressions rebudes internacionalment».