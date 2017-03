Lescano inicia el curs amb dues victòries

Inici de temporada exitós per a Marcel Lescano i el Roch Audax. Sumen dues victòries en el començament del calendari, que els permet ser optimistes de cara a l’ambiciós programa que tenen aquest any. Les modificacions realitzades al vaixell estan funcionant.



El TP 52 de Toni Guiu i Pablo Garriga va imposar-se al Trofeu Vila de Blanes de creuers i el Trofeu Comodoro. En aquesta darrera prova, organitzada pel Reial Club Nàutic de Barcelona, va vèncer traient-li 59 segons al Blue i 3.37 minuts al Clajasan. «De moment la temporada està sent molt satisfactòria. Hem treballat moltíssim en el vaixell per rebaixar el ràting, perquè ens penalitzava molt l’any passat. Tenim molt bones expectatives», assenyala Lescano, que realitza funcions de trimmer. Per tal d’optimitzar el ràting a l’embarcació li han retallat les veles, millorat la popa i fet un canvi de les burdes. Amb aquestes modificacions «el vaixell vola i té una arrencada impressionant». La pròxima regata en la qual prendran part serà en un mes el Campionat de Catalunya de creuers.