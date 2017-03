La categoria femenina de surf de neu se suma al Total Fight

El Grandvalira Total Fight Masters of Freestyle és un esdeveniment que sempre presenta novetats. La competició d’estil lliure referent dels Pirineus en la tretzena edició incorpora riders femenines per primer cop en el programa de surf de neu. El calendari segueix dividint-se en dues tongades, la primera del 24 al 26 d’aquest mes amb la prova d’snowboard i del 20 a l’1 d’abril en la d’esquí.



El cartell de participants es troba en els 120 riders, dividits per la meitat en cadascuna de les disciplines que entren en joc. L’entrada de les surfistes femenines obre un nou escenari, en una prova que en aquesta modalitat es troba en la categoria elit del World Snowboard Tour, la màxima divisió del panorama internacional, i se situa entre les cinc competicions més importants a nivell mundial, equiparant-se a referents com els X Games o el Laax Open. Entre les participants hi ha noms destacats com la catalana Queralt Castellet, que ha competit en tres Jocs Olímpics d’hivern, el 2015 va ser subcampiona del món en half pipe i suma dues victòries i vuit podis a la Copa del Món de l’especialitat. També hi serà la canadenca Laurie Blouin, que és la recent campiona del món d’slopestyle, i l’holandesa Cheryl Maas, guanyadora dels X Games en big air a Oslo l’any passat.



Entre els nois no hi faltaran un bon nombre de referents mundials, com són el canadenc Max Parrot, actual líder del rànquing mundial en big air i vencedor de l’edició de l’any passat del Total Fight; i el suís Nicolas Huber, subcampió del món d’slopestyle recentment a Sierra Nevada.En esquí destaca el britànic James Woods, campió dels X Games aquest any en big air i ocupant del quart lloc del rànquing mundial; l’estatudinenc McRae Williams, segon als X Games d’enguany; i el seu compatriota Noah Wallace, segon classificat el 2015 al Total Fight. En aquesta especialitat la prova es troba en la categoria or del World Tour de l’Associació de Freeskiers Professionals (AFP). Aquest és el segon nivell i per ser al màxim es tracta només d’un tema econòmic, amb una bossa de premis superior, perquè l’estructura organitzativa de Grandvalira és l’adequada i el circuit del Tarter també. Des del domini estan treballant per donar el salt en pròximes edicions i des de l’AFP els donen l’oportunitat de fer-ho.



L’esdeveniment, de com va començar al que és actualment, no té res a veure. Quan va iniciar-se per primer cop «no ens haguéssim imaginat el nivell on estem», assegura Enric Bonvehí, responsable de l’snowpark del Tarter. Les millores es troben en tots els sentits. El recorregut que afrontaran serà un slopestyle amb sis mòduls, els tres primers de jibbing i la resta de salts. Amb la seva constitució «es busca un slopetyle molt ràpid i tècnic, sempre prioritzant la fluïdesa del circuit».

Participació local / En el cartell de participants hi són inclosos cinc representants andorrans: Sergi Vinyal, Vince Maharavo, Carles Aguareles, Xavi Rodríguez i Guillem Fernàndez. Vinyal ja té experiència al Total Fight. Prové de l’esquí, però fa tres anys va canviar de disciplina i ara competeix en surf de neu. Participar en la prova de Grandvalira «és un gran plaer perquè et trobes els millors riders del món», assegura Vinyal, que espera en la competició «planxar la meva ronda i passar-ho el millor possible per guanyar experiència». Però tampoc descarta ser entre els millors, a la final: «Tinc l’objectiu de classificar-me però ja sabem tots que hi ha un nivell molt alt en aquesta competició».



Maharavo repeteix participació a la prova del Tarter. Aquest esquiador francès resident al Principat, que participa a la Copa del Món, indica que aquesta «és la millor competició de la temporada», que es disputa «en un dels millors snowparks d’Europa». Com a fita, té «poder-me classificar per a les final i si pot ser fer un top 5».